-¿Entre los dos cogieron a la denunciante, cruzaron el Paseo Marítimo y se sentaron en un banco?- ha preguntado la fiscal este miércoles en la Audiencia de Palma a un joven acusado de violar en manada junto a tres menores a una adolescente de 15 años en estado de embriaguez.

-No. La denunciante me dijo de ir a dar una vuelta y yo le dije que sí. Me dijo que viniera también un amigo menor de edad. La iniciativa la tuvo ella. Los otros dos amigos se quedaron con otras chicas hablando.

El acusado, de 21 años y nacionalidad española, ha explicado que la denunciante le comentó que las mujeres, cuando beben, suelen excitarse. "Me lo dijo con otras palabras, me dijo: 'Nos ponemos muy cachondas'. Yo me senté enmedio del banco, ella encima mío y mi amigo a la izquierda. La denunciante abrió las piernas y yo le toqué los genitales por encima del pantalón. Me dijo de ir atrás, a unos matorrales... y lo que pasó en el vídeo".

El vídeo grabado por uno de los menores condenados se ha proyectado en la Sala.

-Como pueden escuchar en el vídeo no se nos oye hablar...

-Sí, dicen "nos toca"- ha interrumpido la presidenta del tribunal de la Sección Segunda.

El joven ha asegurado que la chica, que en la actualidad tiene 18 años, «en ningún momento puso queja alguna. A mí me practicó una felación, pero no pude tener una erección y no pude pentrarla. Es verdad que lo intenté, pero no pude. Al final nada, se quedó en eso». Uno de los otros tres menores, que ya han sido condenados, fue el autor de la grabación del vídeo. «Yo no sabía que lo iban a grabar, la iniciativa la tuvieron ellos. Yo les hice una señal para que pararan y se fueran».

-¿Cómo terminó esto que usted dice que duró tan poco?- ha preguntado la representante de Ministerio Público.

-Yo no pude penetrar, ella se subió los pantalones y salimos de la zona.

-¿Cómo se explica que dijera a sus amigas que la habían violado?

-Me comentó que era virgen y yo le respondí: 'Vaya forma de perder la virginidad'. Y, bueno, me comentó también que tenía novio.

-¿Por qué sus amigos han reconocido que estos hechos pasaron?

-No sabría qué decirle, yo no estuve en el juicio de ellos...

La denunciante ha explicado que reside en una urbanización fuera de Palma, la madre de una amiga les iba a recoger a una hora temprana y decidieron beber alcohol nada más llegar al Paseo Marítimo. "Es verdad que perdimos bastante el control, yo no me había emborrachado nunca«, ha afirmado. »Bebimos todo a palo seco. Ron, Jägermeister... un señor pasó haciendo footing y me dijo que era muy joven y que si seguía ahí llamaría a la policía".

La chica, que estaba con dos amigas, ha comentado que a continuación se dirigieron a un bar donde empezó a vomitar. "Yo estaba en malas condiciones y los acusados se ofrecieron a ayudarme a cruzar a la parte del mar para que me diera un poco la brisa. Mis amigas se quedaron atrás... yo estaba con la sensación de agradecimiento porque me habían ayudado sin conocerme de nada".

La perjudicada no recuerda cómo llegó a «la situación». "Nos metimos en unos arbustos y saltaron los aspersores. Todo el rato pedía que pararan, esa situación era lo último que quería en ese momento. Se me pasó por la cabeza ofrecer resistencia física, pero no era capaz de ejecutarlo. Lo poco que pensé es que estaba sola con cuatro personas más grandes que yo de tamaño y que si ofrecía resistencia física iba a ser peor".

Los hechos tuvieron lugar sobre las 22.45 horas del 29 de octubre de 2021, según el relato de la Fiscalía. El enjuiciado, acompañado por tres menores de edad que ya han sido condenados por este episodio, se aprovechó del estado de embriaguez en el que se encontraba la víctima, que tenía 15 años, y la llevaron a una zona de matorrales apartada para violarla y obligarle a que le practicara una felación. Uno de los implicados grabó la agresión sexual grupal con un teléfono móvil.

La Fiscalía reclama una condena de 11 años de cárcel para el joven por un delito de agresión sexual y que indemnice a la víctima con 6.000 euros por los daños morales ocasionados.