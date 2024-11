La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado no tener elementos para decir si la Generalitat valenciana pidió que se desmovilizara la UME a las 15:29 horas del 29 de octubre, aunque sí ha reconocido que «lo que nos llegaba es que había voluntad de que el martes a primera hora se desactivara» a esta unidad.

«Pero no lo tengo acreditado», ha admitido la ministra, aunque ha asegurado que «no había mucho orden en aquel entonces», a la vez que ha señalado que «cada cual tendrá que saber por qué hizo lo que hizo».

Ha sido durante una comparecencia en el Pleno del Senado, a petición del grupo popular, y en respuesta al senador de Compromís Enric Xavier Morera quien le había preguntado si es cierto que alguien de la Generalitat hizo esa petición cuando ya había muertos y la situación era una tragedia.

«Si es así hemos superado todos los registros de despropósitos y de incompetencia en estas emergencias», ha lamentado el senador valenciano.

Se tardaron cinco horas en pedir ayuda para toda la provincia

Más allá de si se pidió desmovilizar o no a la UME, la ministra ha criticado que «en una situación tan dramática» se tardó mucho tiempo en pedir la ayuda; cinco horas desde que la Generalitat solicitó el despliegue militar en la zona de Utiel-Requena hasta que lo hizo para toda la provincia de Valencia.

Robles ha pedido a los senadores del PP, más de 70 de ellos ausentes del hemiciclo, según ha dicho, una reflexión sobre cómo están utilizando el Senado y se ha encarado con la portavoz Eva Ortiz, quien se ha mostrado decepcionada con la gestión del Gobierno, y la ha acusado de no creer en el modelo autonómico ni en la Generalitat.

«He explicado clarísimamente cómo en la UME estaban perfectamente preparados para intervenir en cuanto fueran activados y rescataron a 102 personas que están con vida y también desgraciadamente tuvieron que recuperar un total de 22 personas fallecidas, precisamente porque esa movilización en los primeros momentos se realizó», le ha dicho a la diputada.

«Las comidas no son buenas para tomar decisiones»

En respuesta también a Ortiz, la ministra ha sacado a colación la comida que, al parecer, el presidente valenciano compartió con una periodista el día de la tragedia, motivo por el cual llegó dos horas tarde a la reunión del Centro de Coordinación de Emergencias valenciano (Cecopi).

«¿Usted cree razonable que alguien puede estar en una comida mucho más tiempo de lo necesario para tomar decisiones?», «¿Le parece que las comidas tienen que durar mucho cuando está habiendo una situación tan dramática como la que está habiendo?».

Son algunas de las preguntas que Robles ha formulado a la diputada sin esperar respuesta. «Quiero que las interiorice», le ha dicho o Ortiz, para a renglón seguido considerar que las comidas muy largas, «no son buenas ni para las digestiones, ni para tomar decisiones».

Además, ha arremetido contra el PP por no estar con las botas puestas sobre el terreno, a lo que Ortiz ha replicado: «Si a este Gobierno le queda un poco de empatía no nos dirá si nos hemos puesto las botas o no. ¿Usted qué sabe?».

En su comparecencia, Robles ha realizado un relato pormenorizado, día a día, hora a hora, del despliegue de las Fuerzas Armadas para colaborar en la respuesta a la emergencia y ha querido dejar «bien claro» que «desde el primer momento» los militares estuvieron en la zona asignada y estarán hasta que sea necesario, «hasta que los ciudadanos de Valencia nos digan 'váyanse'».

«Y es que, como me decía un alcalde, ver los uniformes de las Fuerzas Armadas no solamente es eficacia, no solamente es compromiso, trabajo, es presencia y es España. Y es que España y todos nosotros, toda España está con Valencia», ha concluido.