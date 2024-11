Condenado en Palma por una agresión sexual a una amiga mientras le llevaba a casa en coche

Un juzgado de lo Penal de Palma ha condenado a un año de prisión a un hombre, nacido en Argentina en 1991, por una agresión sexual a una amiga en el interior de un coche después de que ella se ofreciera a llevarle a casa desde Cala Bona, en Son Servera, tras sufrir el procesado una lesión jugando a fútbol en febrero de 2023.

El varón, que reconoció los hechos, tendrá que indemnizar a la víctima en 250 euros y no podrá ni comunicarse ni acercarse a ella durante tres años. Su defensa solicitó la suspensión de la pena privativa de libertad y tanto la Fiscalía como la magistrada no se opusieron. Para ello no podrá volver a delinquir en 36 meses y deberá someterse a un curso de educación sexual.

El desagradable suceso se remonta a las 13.30 horas del 19 de febrero de 2023. El acusado sufrió una lesión jugando un partido de fútbol que le imposibilitaba conducir. Una amiga suya se ofreció para llevarle a casa en el coche del varón. Durante el trayecto, y con la intención de satisfacer sus deseos sexuales, mientras conducía la chica se bajó los pantalones con el pene erecto mientras le decía «mira qué cosa tan bonita». Y no solo eso, sino que también le palpó la zona genital por encima de la ropa a la mujer.

En ese momento la perjudicada paró el vehículo y se apeó del mismo. Poco después acudió a denunciar lo sucedido y el acusado quedó como investigado por un delito de agresión sexual. Este martes, tras reconocer lo ocurrido, aceptó la condena de un año de cárcel.