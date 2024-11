Tras una semana desde la catástrofe en Valencia, son muchas las personas que se han movilizado para aportar su granito de arena. Entre ellas se encuentran un gran número de famosos que, con su altavoz y poder, se han volcado en la causa. En medio de la devastación que ha dejado la DANA, caras conocidas como Miguel Ángel Silvestre se han dejado ver entre los grupos de ayuda. Otros, han preferido hacer una aportación económica a los damnificados. Descubre todos los famosos que se han solidarizado con el pueblo valenciano.

Amancio Ortega, el fundador de Inditex y hombre más rico de España, ha realizado dos donaciones en los últimos siete días. La primera fue la pasada semana, con una aportación de cuatro millones de euros a Cruz Roja y Cáritas destinados a ayudar los hogares afectados. Posteriormente, en un comunicado ha anunciado que «la Fundación Amancio Ortega pone a disposición de los Servicios Sociales de los Ayuntamientos afectados por la DANA un fondo dotado con 100 millones de euros para el apoyo a los ciudadanos en sus necesidades más inmediatas».

Por su parte, Rafa Nadal ha contribuido activamente a través de su fundación y ha animado a que sus seguidores tomen acción. Asimismo, ha alabado la labor de los valencianos a través de las redes sociales: «Lo que estamos viendo, un ejemplo de solidaridad de sus habitantes». Él mismo conoce el dolor de las inundaciones en su propia academia, donde ha participado en la organización de donaciones para enviar a Valencia desde Manacor. Entre la recolecta, ha reunido multitud de cajas con productos de primera necesidad.

La cantante Aitana también ha querido aportar su granito de arena. «Ella no quería que lo contase, pero no puedo callarme», ha asegurado Julio Braceli, un vecino de Catarroja, a través de su Instagram. La catalana ha donado 17 palés de productos de primera necesidad. Desde el primer día, ha estado en contacto con el afectado por la DANA y se ha preocupado por la situación de todos los vecinos. «Siempre, desde el anonimato total, me ha preguntado todos los días cómo estaba y qué necesitábamos», ha relatado Braceli. «Su primo, que tiene una empresa de reformas, va a venir a ayudar un fin de semana entero con todo su equipo», ha explicado. Además, ha utilizado su plataforma para contactar con el Decathlon e intentar hacer llegar botas de agua.

Por su parte, Miguel Ángel Silvestre, originario de la provincia vecina de Castellón, ha echado una mano en la localidad de Algemesí. El actor ha colaborado repartiendo alimentos y retirando barro de las calles. «Hemos descargado camiones de mercancía, la hemos ordenado en un pabellón y hemos creado bolsas con alimentos de supervivencia para dar a las familias que lo necesitaba», ha contado a sus seguidores. Asimismo, asegura que necesitan más productos de limpieza y utensilios para seguir limpiando los pueblos afectados.