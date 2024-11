Empresarios sin escrúpulos. Les obligaban a trabajar 14 horas diarias, sin contrato y sin estar dados de alta en la Seguridad Social. Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres de origen italiano como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro contra el derecho de los trabajadores extranjeros. Funcionarios policiales del Grupo I de la UCRIF han concluido una investigación en la que se ha detenido a los dos encargados de controlar a los trabajadores de un local de restauración en la zona de s'Arenal. Además, todos los empleados eran extranjeros en situación irregular en el país y personas vulnerables.

Al realizar un control rutinario en diversos establecimientos de s'Arenal, localizaron en un restaurante que ofrecía a los trabajadores unos horarios y condiciones laborales abusivas, contraviniendo el convenio colectivo de hostelería y aprovechándose de las circunstancias personales de los tres trabajadores extranjeros en situación irregular. Los investigadores de la UCRIF pudieron llegar a la conclusión que la actividad presuntamente delictiva de estas personas afectaba al colectivo de trabajadores extranjeros únicamente, llegando a un régimen de cuasiesclavitud.

A través de las declaraciones de las víctimas averiguaron que las mismas eran obligadas a realizar jornadas laborales de 14 horas diarias. Los trabajadores carecían del correspondiente permiso de residencia y trabajo para poder trabajar, no estando dados de alta en la Seguridad Social, careciendo del contrato legal, por lo que al finalizar su trabajo en el citado restaurante no percibirán ningún tipo de finiquito correspondiente al tiempo trabajado, ni vacaciones ni horas extras. Las víctimas llevadas por sus diferentes situaciones económicas y personales (cargas familiares), y al no tener medios de subsistencia se veían obligados a aceptar las condiciones laborales impuestas por el encargado y captador y el dueño del restaurante, dejando muchos de ellos de trabajar debido a las jornadas interminables, siendo captados a través de un grupo en una aplicación de mensajería a través de internet .