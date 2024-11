Héctor Hurtado, policía local en Formentera, asegura que salvó la vida en Algemesí después de encontrar estacionamiento bajo la casa de su madre, algo que no sucede habitualmente. Si hubiera entrado en el garaje, tal como era de esperar, es muy probable que ni sus hijos ni él mismo hubieran salido vivos del lugar. «Ahora ya estoy bien. Estoy ayudando a los vecinos porque mi mujer ha podido traer de Formentera un coche completamente cargado con productos de primera necesidad como pasta, leche o agua», explica desde su pueblo. En esta iniciativa solidaria sus compañeros de la Policía Local de Formentera han tenido mucho que ver puesto que en cuestión de horas recaudaron 1.000 euros destinados a la compra de estos productos. «Lo estamos repartiendo entre los vecinos más afectados porque muchos no tienen agua o luz ni nada para comer. Ha llegado algo de ayuda, pero hay mucha gente y se reparte lo mínimo porque estamos todo el pueblo igual», considera. Al mismo tiempo, explica que los accesos para llegar a Algemesí todavía se encuentran en mal estado.

Trabajo de la UME

«La UME está aquí, pero se está centrando en los garajes subterráneos, completamente inundados, y está sacando a mucha gente fallecida. Es una catástrofe. Nosotros nos salvamos gracias a la estrella que me protege desde el cielo, que es mi padre», relata. Junto a sus hijos de siete y 10 años, y bajo una potente lluvia, Héctor llegó el mismo martes a esta localidad. Tras aparcar frente a la casa de su madre y subir con sus hijos a la vivienda, de inmediato comenzó a escuchar gritos. «Como todos, intenté salvar el coche, pero al ver que me jugaba la vida, lo dejé, aunque pude sacar las cosas de valor. Los vecinos que lo llevaron al garaje, casi todos han muerto», lamenta. En principio, este policía local tenía previsto permanecer en el pueblo hasta este sábado. Ahora, estará en Algemesí hasta que pueda terminar de ayudar a la gente. «Ha sido un susto. No puedo pensar mucho más allá», concluye.

Sus compañeros en la plantilla de la Policía Local de Formentera se enteraron del tremendo susto de su compañero gracias a su mujer. «Ayer por la tarde nos enteramos gracias a su mujer, ya que la cobertura móvil en la zona es muy deficiente tras el temporal, que nuestro compañero había estado a punto de ser arrastrado por la riada junto a su vehículo, aunque finalmente se pudo salvar, pero no así su coche», explica Félix Ramos, jefe del cuerpo policial en la isla.

Llamamiento

Desde la Policía Local de Formentera han hecho un llamamiento a la población de Formentera para que ayude económicamente a los afectados, en la medida de lo posible, a través de Cruz Roja o de cualquier otra organización que opere en la Comunidad Valenciana.

También la falla de Es Pujols, que está muy ligada a Algemesí, ha organizado una recogida de material para enviarlo a la Comunidad Valenciana. El punto de entrega es la parroquia de Sant Ferran.

Por su parte el presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, se ha puesto en contacto con su homónimo en el Consell d’Eivissa, Vicent Marí, para hacer un frente común, según recalcaron desde la máxima institución insular de la pitiusa sur a través de un comunicado.