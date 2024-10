Un mapa para salvar vidas. Esta es la idea que ha tenido Andru Molina, un ibicenco que decidió no quedarse parado ante las desgracias que estaba viendo en su casa con la DANA que se ha cebado con la Comunidad Valenciana. Por ello, este músico ha puesto en marcha una herramienta interactiva para socorrer a las familias afectadas por esta tragedia.

Molina ha atendido a Ultima Hora para explicar cómo ha surgido este proyecto, algo que decidió hacer al enterarse de los efectos de las fuertes precipitaciones en Valencia. «Yo estaba mirando el parte meteorológico, ya que desde el huracán Milton me he aficionado a echar un vistazo. Sin embargo, al ver lo que había en Valencia y que algunos periodistas en redes se habían desplazado y estaban contando el desastre que había, pensé en idear algo para ayudar», ha relatado este ibicenco. Al comprobar que nadie estaba ofreciendo ningún servicio más allá de los teléfonos de desaparecidos, tuvo la idea de crear un mapa interactivo. «Me parece increíble que no se estuviera ofreciendo un servicio público así. Por eso, diseñé esta herramienta para que todo el mundo pueda ayudar a buscar a los desaparecidos».

Al poco tiempo, muchos usuarios de redes empezaron a escribir a Molina para agradecer este gesto, además de que muchos afectados han podido indicarle que necesitan ayuda para localizar a sus seres queridos. «Hay mucha gente que me ha escrito. Estoy copiando sus mensajes y poniéndolos en el mapa. Casi ni he podido dormir desde que iniciara esto y eso que ahora me está ayudando otro chico», ha explicado. «Es muy importante que la gente ponga la dirección lo más exacta posible de dónde desapareció la persona que desean localizar, porque han puesto ubicaciones en el mar o en otros países y eso no sirve de nada».

«No puedo decir exactamente cuántos desaparecidos hay»

Por otra parte, este ibicenco no ha podido concretar con exactitud cuántos desaparecidos hay. «Es muy complicado saberlo. Yo puedo decir que en un momento concreto pueden haber unas 200 ubicaciones de afectados, pero cada hora lo vamos actualizando y se van añadiendo más y más, hasta tener, por ejemplo, unas 600 o 700. Pero son cifras que no sirven de mucho, porque al actualizarse, éstas van variando». Otro punto importante que ha resaltado Molina es que «esos puntos del mapa no sólo tratan de un desaparecido, sino que pueden contener muchos más. Hace unas horas he recibido una llamada en el que había 40 personas afectadas, por lo que en varios puntos pueden haber muchas víctimas».

Molina también ha indicado que le gustaría ir a Valencia y poder ayudar en persona desde el lugar de la tragedia, pero que por cuestiones personales no puede acudir. «Conozco gente que ha ido y los vídeos que me han mandado son desalentadores». Por otra parte, ha agradecido el apoyo que le ha brindado ‘Víctimas DANA Valencia’, una cuenta de Instagram (@voluntarios_dana_vlc). Se trata de una agrupación ciudadana que se encarga de proporcionar asistencia en forma de comida, agua y asilo a los afectados por las fuertes inundaciones de la Comunidad Valenciana.