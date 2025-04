El peligroso paseo por la autopista de dos ciclistas

Las imprudencias en la carretera están a la orden del día a cualquier época del año. En unas ocasiones están protagonizadas por conductores de turismos, en otras por motoristas y también por ciclistas. En este caso la imagen captada en vídeo tiene como principal foco de atención a dos ciclistas veteranos.

Este domingo ha llamado la atención a varios conductores de vehículos como uno hombre y una mujer mayores, ambos subidos en una bicicleta cada uno, bajaban desde Palma hacia la rotonda de Porto Pi y sin pensárselo mucho tomaban el arcén de la autopista para llevar a cabo una imprudente maniobra poniendo en peligro su propia vida. Llevaban casco y peto fluorescente, pero eso no les da autorización para llevar a cabo tan imprudente maniobra.

Con una velocidad constante al ser la bicicleta eléctrica, ambas personas iban ganando metros con el fin de tomar la salida de Cala Major y evitar de esta manera tener que llevar a cabo un rodeo para evitar la autopista o bajarse de la bicicleta y caminando por la acera.

Sin embargo, ambos ciclistas decidieron arriesgar y ni cortos ni perezosos llevaron a cabo un suicida trayecto por el arcén superando también la entrada del carril de desaceleración que utilizan los conductores que toman la salida procedentes de la zona de Palma Nova.

Afortunadamente no ocurrió nada, pero es un ejemplo más de que en muchas ocasiones los accidentes ocurren no solo por causas que uno no puede controlar, también por imprudencias de este nivel.