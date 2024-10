La tragedia que ha azotado Valencia deja una estela de muerte y destrucción. La DANA que ha golpeado con una fuerza inusitada a la capital del Turia deja multitud de testimonios y relatos espeluznantes sobre los momentos dramáticos que vivieron en primera persona, entre otros, los mallorquines Manel, Biel Aloy y Lydia Ferrer en diferentes puntos de una ciudad sumida en el caos.

«Estábamos entrenando en el gimnasio cuando de repente se hizo de noche y una gran riada de agua entró por la puerta. Así como pudimos sacamos a la gente del interior del local y con toda la gente fuera cerré la puerta. El nivel del agua iba creciendo. En ese momento traté de llegar hasta donde estaba estacionado mi coche y por cuestión de segundos lo conseguí. No tuvo tanta suerte un cliente que para evitar ser arrastrado por el agua se subió a un árbol. Al final, sobre las dos o las tres de la madrugada los servicios de emergencia le rescataron». Este es el testimonio de Manel, el propietario de la franquicia mallorquina de gimnasios Vital Fit Valencia.

Desde Palma, Roberto González, gerente de la cadena lleva todo el día colgado al teléfono pendiente de la DANA de Valencia. «Estoy muy preocupado. Lo primero de todo, por las personas. Hay que rescatar y auxiliar a todos los afectados y cuando pasen unos días ya se hará balance de los temas materiales. Mi máximo apoyo y afecto a las víctimas. Nosotros íbamos a inaugurar un centro en Valencia el próximo lunes, pero esta catástrofe ha sido un duro golpe para el maravilloso pueblo valenciano y para toda España», comenta el empresario mallorquín. «Estoy en permanente contacto con los chicos que tengo en Valencia. En la delegación de Mallorca hemos trabajado de forma intensa con nuestros socios locales y los daños serán muy importantes. Los temas materiales se pueden recuperar, pero las vidas humanas no», concluye Robert.

«Ha sido una pesadilla. Hemos tenido que pasar toda la noche atrapados sobre el techo de los camiones para no ser arrastrados por la fuerza del agua. Hasta las seis de la mañana no ha venido la Guardia Civil para rescatarnos». Así arranca el relato de Biel Aloy, natural de Motuïri y trabajador de una empresa de Manacor.

«Llegamos al puerto de Valencia y ya tuvo que ser remolcado el barco. Cuando llegamos a la V-30 llegaron los problemas. El agua comenzó a subir más de cinco metros de altura y tuvimos que subirnos a los techos de los camiones. La fuerza del agua se llevaba a los coches y nosotros, así como pudimos, saltando de camión en camión conseguimos esquivar la virulencia de las lluvias torrenciales», añade Aloy sobre el drama vivido en la DANA de Valencia.

«Esta mañana, sobre las seis, llegó la Guardia Civil y nos rescató a todos. Nos han llevado hasta la nave de Ikea, en un polígono, donde estamos esperando que se recupere un poco la normalidad para poder regresar a casa. De momento, hay mucho caos en la zona y no disponemos de mucha información», concluye.

«Al principio llovía mucho, pero no le dimos la mayor importancia. El problema llegó cuando nuestros amigos por el grupo de WhassApp comenzaron a decir que no podían acceder a Valencia porque las carreteras estaban inundadas. A partir de las 20 horas nos asustamos mucho cuando sonó la alarma del móvil del 112 activando la alerta roja. Los vídeos que nos iban llegando no hacían más que preocuparnos mucho más. Nos encerramos en casa y no salimos», apunta Lydia Ferrer, estudiante mallorquina que está cursando estudios universitarios de enfermería y realizando las prácticas en un hospital en Valencia.

Imagen de la mallorquina Lydia Ferrer, estudiante de enfermería.

«Hoy, a las siete de la mañana, hemos recibido otra alarma de Protección Civil. Desde el Ayuntamiento ya nos decían que cerraban parques, jardines, actividades, clases, hospitales, intervenciones quirúrgicas, centros de salud etc... De hecho vas al supermercado y está desabastecido porque la alarma social es muy importante», concluye.