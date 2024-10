El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha confirmado que los agentes de los diferentes cuerpos que trabajan en las inundaciones que se han producido en la provincia de Valencia (este) han encontrado ya cadáveres en las zonas que han sufrido inundaciones, aunque no ha precisado ni la ubicación ni la cifra provisional, porque todavía no se ha podido comunicar a los familiares.

«Hay cuerpos sin vida en algunos de los puntos a los que se ha podido comenzar a acceder y cuerpos que siguen apareciendo. Por respeto a las familias no vamos a dar más datos», ha explicado el president en una intervención retransmitida en directo por À Punt pasadas las 0:30 horas.

El president ha pedido tranquilidad a quienes se encuentren atrapados o bloqueados por las inundaciones. «Se va a llegar, si no se ha hecho ya no es por falta de capacidad, sino por un problema de acceso. A donde no se ha llegado es porque ha sido imposible». Mazón ha enviado a los atrapados «un mensaje de paciencia y fuerza» aunque ha asumido que «es difícil».

Se está empezando a acceder a zonas donde hasta hace muy poco no se podía. Lamentablemente se han hallado ya cuerpos sin vida pero por respeto a las familias no vamos a dar todavía más datos. Queremos trasladar un mensaje de calma, de paciencia y de fuerza. pic.twitter.com/YB5RehgeuP — Carlos Mazón (@carlos_mazon_) October 30, 2024

En referencia a la presa de Forata (Yátova, Valencia), Mazón ha querido transmitir igualmente tranquilidad. «La situación del embalse se ha estabilizado. No hay peligro». Sin embargo, ha recomendado a la población que «busque lugares altos aunque no llueva», ante la previsión de nuevas avenidas. Ha insistido, además, en que el servicio telefónico del 112 «no se ha caído», sino que «sigue siendo el vehículo de contacto» ante cualquier emergencia y ha atendido más de 10.000 llamadas este martes. «A lo largo de la noche y a primera hora de la mañana el papel de algunos alcaldes y alcaldesas será fundamental, pero aún no hemos podido contactar con algunos. La noche va a seguir siendo muy larga», ha concluido.

🇪🇸 | Más imágenes de las devastadoras inundaciones en Valencia, España. pic.twitter.com/1BvEkBX3jW — InformaX_Insider (@InformaX_Inside) October 30, 2024

Una gran persona jamás abandona a su mascota. Ni con el agua al cuello inundándose su casa en Valencia mientras la rescatan.

Toda mi admiración👏🏻 pic.twitter.com/d4uO8EzLft — Fran Navarro (@fran_navarr0) October 30, 2024

Seis desaparecidos en Albacete

En Castilla-La Mancha, la mayor cantidad de agua ha caído en Albacete, aunque también se han registrado importantes lluvias en otras provincias como Cuenca o Ciudad Real. Bomberos del Servicio de Protección y Extinción de Incendios del albaceteño parque de Alcaraz trabajan en Letur, donde por el momento hay seis personas «no localizadas», y Molinicos donde las lluvias torrenciales han causado destrozos además de llevarse varios vehículos por delante, aunque también hay problemas de desprendimientos en las carreteras como en uno de los túneles de la CM-3206 a la altura del Puente del Palomar-Embalse de la Fuensanta (Yeste).