«No me gusta meterme en problemas ni en asuntos que no van conmigo, pero no puedo permitir los abusos». Así de claro y rotundo se muestra Toni Vázquez, un corpulento vigilante de seguridad que se encontraba fuera de servicio y que con su brillante actuación consiguió evitar una tragedia. «Yo me encontraba por la zona esperando a mi hijo que saliera del instituto cuando de repente me encontré con la pelea en la calle. Eran seis argelinos que no paraban de darse puñetazos y patadas. La verdad es que no iba a meterme, pero al ver que nadie hacía nada, decidí llamar a la Policía Nacional», comenta Vázquez.

«Mientras estaba al teléfono con la central de la policía pude observar a uno de los jóvenes agresores con un machete o cuchillo de grandes dimensiones y pensé que la cosa se estaba descontrolando. Acto seguido, tras informar a la telefonista de que en la reyerta se estaban esgrimiendo armas blancas, decidí actuar», señala el vigilante y culturista que fue el primero en dar la voz de alarma por la violenta trifulca. «Cuando tenían en el suelo al chico y los cinco agresores no paraban de pegarle patadas y puñetazos me fui a por ellos y les dije: 'Sois muy poco hombres y cobardes atacar cinco contra uno. Venga, ahora ya somos cinco contra dos. Venid a por mí si sois tan valientes». Los argelinos, al tener que enfrentarse a un culturista de más de 110 kilos, se lo pensaron dos veces y decidieron salir huyendo del lugar. «Al final debieron pensar que iban a caer uno detrás de otro y decidieron huir. La verdad es que la situación en el barrio de cada día es peor. En esta ocasión, menos mal que la Policía Nacional actuó muy rápido y consiguió detener a todos los implicados», concluye Toni Vázquez.