Carlos Mir Marín es un joven mallorquín que pasará a la historia por haber conseguido ser el número uno de su promoción de toda España. Tras superar con creces a los más de 60.000 aspirantes iniciales y a los 2.350 opositores de la Escuela de Policía Nacional de Ávila, el joven palmesano ya forma parte del equipo de trabajo de la Brigada de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional. «Al principio todo era nuevo y no tenía muy claro el funcionamiento de la oposición. Por ese motivo acudí a una academia de Palma presencial y luego para ir adquiriendo conocimientos me apunté a diversos cursos de academias on line especializados en temas más específicos. Así arranqué mi aventura en la policía», comenta Mir.

Hay que recordar que Carlos Mir es licenciado en económicas por la Universitat de les Illes Balears (UIB), realizó un máster en dirección de empresas en Madrid y se especializó en la empresa privada en planificación financiera y tratamiento de datos enfocado en auditorias. «En una oposición hay que tener en cuenta que somos muchas personas que estamos luchando por unas plazas. El nivel de exigencia no lo marca el examen, sino los compañeros que se presentan», puntualiza el flamante número uno nacional. «En la Escuela de Policía de Ávila trabajamos como un curso escolar. Es decir, desde septiembre hasta junio y es muy intenso. En muy pocos meses te tienes que formar para salir a la calle y ser policía. Está todo muy tasado y condensado. El nivel es muy exigente entre los diferentes alumnos y los exámenes son complejos. Estoy muy contento de los resultados». Equipo de élite Nada más tocar tierra en Mallorca, su primer destino fue la Brigada de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos. Se trata de uno de los equipos de élite de la Policía Nacional y todo un referente a nivel nacional por su nivel de especialización y resultados obtenidos. «Para mí es un gran logro que el primer destino policial sea un grupo de investigación en mi ciudad. Estoy muy contento y satisfecho. Además, el clima de trabajo, los jefes y los compañeros son extraordinarios. No hay que olvidar que pertenecer a este grupo implica un nivel de exigencia muy alto, pero me voy a casa muy satisfecho por el trabajo que realizamos y el poder ayudar a la gente», señala.

Los expertos del área son muy conscientes de que la tipología delictiva de hace unos años a la de nuestros días es muy diferente. «Ahora la gran mayoría de delitos se consuman en Internet y hay que hacer frente a los mismos utilizando otros mecanismos y con la legislación en la mano», concluye. En el grupo, los inspectores Miguel Ángel (jefe de la sección) y Francisco se muestran muy satisfechos de poder contar con esta nueva incorporación. «Es un joven muy preparado que llega con muchas ganas y un nivel muy alto de profesionalidad. Sin duda alguna, la Jefatura Superior de Policía de Baleares ha sabido fichar y elegir bien el talento mallorquín. Desde la policía se invita a todos los jóvenes mallorquines a conocer las diferentes especializaciones con las que cuenta la Policía Nacional y las salidas laborales de una profesión de futuro y, según los ciudadanos, formar parte de una de las instituciones más valoradas de España.