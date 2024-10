«Golpeó a mi pareja en la cabeza y no paraba de repetir 'os voy a matar, os voy a matar'»

La Fiscalía solicita nueve años de prisión y una multa de 14.400 euros a un joven, de 31 años y nacionalidad italiana, acusado de golpear con un objeto de metal a un varón en la cabeza y amenazar de muerte a su familia durante una discusión mantenida en el domicilio que compartieron en sa Pobla. La pareja de la víctima relató que tras la agresión se marchó y no dejaba de gritar delante de él, su pareja y su hija pequeña «os voy a matar, os voy a matar».

Los hechos tuvieron lugar a las 21.00 horas del 26 de julio de 2023 en la calle Asalto de la citada localidad. El procesado, que negó los hechos de los que se la acusan ante la jueza, acudió a la vivienda donde había pernoctado varias noches a recoger sus cosas. Pero ese simple gesto acabó de la peor manera posible. La víctima relató que «le acogimos en casa porque estaba en la calle y estudió con mi mujer en el instituto. Le eché porque era un borracho». Aquella noche discutieron cuando dijo el padre del enjuiciado que no veía el móvil de su hijo entre las pertenencias que recogían.

«El padre me agarró y el hijo me golpeó en la frente con algo de hierro, una llave inglesa o parecido», dijo. Acto seguido con ese mismo objeto empezó a destrozar una persiana y una puerta de cristal de la vivienda. Todo ello fue presenciado por la mujer de la víctima, que tenía a la hija de corta de edad de ambos en brazos. Esta, en su declaración, relató que el acusado, que le vio con la niña, se abalanzó sobre ella al tiempo que les amenazaba de muerte. El perjudicado acudió a un centro médico con una herida sangrante.

El padre del procesado negó la agresión. «Mi hijo no le agredió. Yo no agarré a nadie, me metí en medio para separarlos y ya está», dijo. El fiscal, tras la prueba practicada, elevó su petición desde los cinco años y tres meses de prisión hasta los nueve años. El juicio quedó visto para sentencia.