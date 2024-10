Investigan a dos jóvenes por violar a una menor y robarle el móvil en Santanyí

Un juzgado de Manacor investiga a dos jóvenes por violar a la exnovia de 17 años de uno de ellos y robarle el móvil en Santanyí. Uno de los presuntos agresores, que son primos, se encuentra en prisión desde mediados del pasado septiembre. Los hechos que se están investigando tuvieron lugar sobre las 23.30 horas del pasado 14 de agosto, según la denuncia de la adolescente a la que ha tenido acceso Última Hora. La chica quedó con su expareja, que también tiene 17 años, el primo de este, de 19, y una amiga en el parque Ramón Llull.

El exnovio de la adolescente le pidió para ir a dar una vuelta para hablar y ella se negó y le propuso quedarse en un banco. El agresor, que mantuvo una relación con la denunciante hace aproximadamente un año, la llevó a la fuerza cogiéndola del brazo hasta un portal de la calle de s’Escaire y empezó a manosearla y a insistirle en que le besara. El joven, según recoge la denuncia, le comentó que no había venido desde Palma para no hacer nada.

A continuación, la empujó contra la pared, le quitó la camiseta y el pantalón a la fuerza y la violó. La víctima simuló que la llamaba su madre al móvil para poder huir, pero su ex le robó el teléfono. El agresor llamó a su primo y preguntó a la perjudicada si alguna vez había hecho un trío. La víctima le dijo que no y que no pensaba hacerlo y se marchó corriendo del portal.

El primo de su expareja apareció de repente en el lugar y se topó con la menor. La cogió con fuerza del brazo para introducirla de nuevo en el portal mientras el otro agresor esperaba en el exterior vigilando.

Una vez en el portal, el joven de 19 años le realizó tocamientos y le dijo que si quería que le dejara marchar tenía que hacerle una felación. La chica accedió por miedo y, al finalizar, el agresor le comentó que no dijera nada a nadie. Cuando la víctima salió de la vivienda su ex le devolvió el teléfono y le dijo:

–Nos vemos otro día.

«La tenían retenida contra su voluntad y no la dejaron ir hasta realizar los actos»

La chica de 17 años que denunció a su exnovio y al primo de este por violación acudió al PAC de Santanyí y fue derivada al hospital de Manacor, donde le realizaron una exploración. El informe de Urgencias recoge que la paciente refiere haber sido víctima de una agresión sexual por parte de dos hombres en un parque cercano a su casa. «La tenían retenida contra su voluntad, le sustrajeron el móvil y no le dejaron irse hasta realizar los actos comentados», indica el parte médico del servicio de Ginecología.

La adolescente presentaba una serie de lesiones en su zona genital y hematomas en las rodillas. Un juzgado de guardia de Manacor decretó el ingreso en prisión del primo del exnovio de la denunciante, que ha contratado al abogado Bernat Garí para que se haga cargo de su defensa. El joven permanece en el centro penitenciario de Palma desde el pasado mes de septiembre.