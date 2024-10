Un hombre, de nacionalidad búlgara y 53 años de edad, ha sido detenido por desobediencia y resistencia grave a la autoridad tras protagonizar un llamativo incidente durante la noche del pasado 9 de octubre, según ha informado la Policía Local de Palma.

El suceso tuvo lugar sobre las nueve y media de la noche en la calle Faust Morell, vía en la que el detenido había aparcado el coche en doble fila. Una dotación de la Policía Comunitaria del distrito Este acudió a la vía mencionada para retirar el vehículo, ya que se dio aviso de que dificultaba notablemente la circulación.

Cuando los agentes estaban realizando las diligencias pertinentes de sanción, un hombre apareció y se introdujo en el coche sin mediar palabra, tratando de marcharse del lugar e ignorando a los agentes y sus indicaciones. El hombre mostraba una actitud desafiante y evitaba colaborar con la policía, mientras que los agentes trataban de convencerle para lograr su identificación.

Asimismo, los agentes advirtieron, por la manera de actuar y expresarse del individuo, que parecía haber ingerido bebidas alcóholicas; por lo que se le realizó la prueba de etilometría. Su resultado fue positivo y arrojó una tasa de 0,49 mgr/l.

Aunque el conflicto no acabó ahí, al comprobar la documentación del hombre, los agentes se percataron de que llevaba quince años residiendo en España y no había solicitado el canje de su permiso de conducir, por lo que no era válido en el país. Mientras se comprobaban estos trámites, una grúa acudió al lugar y comenzó a preparar el turismo para desplazarlo al depósito municipal.

El hombre accedió al interior y a pesar de las órdenes de los agentes, llegó a ponerlo en marcha e incluso avanzó unos metros hasta que se detuvo. Los agentes aprovecharon ese momento para sacarlo del coche empleando la fuerza estrictamente necesaria. Inmediatamente, se le comunicó su detención por un presunto delito de desobediencia y resistencia grave a los agentes de la autoridad.

Tras las diligencias practicadas por la División de Policía Judicial, el atestado y el detenido fueron puestos a disposición judicial, quedando en libertad con cargos.