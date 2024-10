Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la estación Intermodal de Palma a un hombre, de 41 años y nacionalidad mexicana, acusado de un delito agresión sexual y otro de atentado contra agentes de la autoridad. Los hechos sucedieron durante el trayecto de un bus de línea del TIB (Transports de les Illes Balears). En un momento dado, un hombre comenzó a mirar fijamente, con mirada libidinosa, a una joven que estaba sentada en uno de los asientos. Acto seguido, las miradas eran intensas acompañadas de movimiento de labios y lengua. La incomodidad llegó hasta tal punto que varios pasajeros tuvieron que intervenir y recriminar el comportamiento de este sujeto.

A medida que el bus se aproximaba a la estación Intermodal de Palma, el ahora detenido intentó abalanzarse a la mujer para tocarle los pechos y otras partes íntimas del cuerpo. En ese instante, el resto del pasaje tuvo que intervenir y el conductor activó el protocolo establecido y acudió de inmediato para auxiliar a la joven. Nada más abrir las puertas, un vigilante de seguridad interceptó al conflictivo pasajero y solicitó la presencia policial. El mexicano no paraba de decir: «Voy muy borracho. Me he bebido una cerveza» y otras frases, muchas de ellas, incoherentes.

A la llegada de la patrulla de la Policía Nacional, se procedió a su identificación y sin venir a cuento, el acusado lanzó un puñetazo a uno de los agentes que le impactó sin causar lesión alguna. De forma inmediata se procedió a su detención. Por otra parte, la víctima de la presunta agresión sexual, estaba tan nerviosa y alterada que nada más poner un pie en la estación Intermodal salió corriendo huyendo del agresor.