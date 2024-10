Condenado por conducir sin carnet, huir de los policías y quebrantar una orden de alejamiento de Son Banya

No podía acercarse a Son Banya y lo hizo. No podía conducir porque no tenía carnet y se puso al volante de un Fiat 500. Y además se fugó de la Policía Nacional poniendo en grave peligro a peatones y otros conductores. Todo esto ocurrió el 19 de marzo de 2023. El procesado, un joven con un largo listado de antecedentes, fue condenado este martes a dos años de prisión en un juzgado de lo Penal de Palma.

El acusado, en prisión cumpliendo otras condenas, aceptó la pena impuesta tras el acuerdo que alcanzó su abogada, Patricia González-Quiñones, con la representante de la Fiscalía antes de iniciarse la vista. Los hechos que han acabado en condena se remontan a la 1 de la madrugada del citado día. El acusado, con una orden de alejamiento del poblado de Son Banya, acudió allí conduciendo un vehículo sin tener el carnet. Cuando llegó la policía, tras ser avisada, ya no había ni rastro de él. Horas más tarde fue visto por los agentes con el coche por la plaza Progreso, en Palma. Y fueron a por él. El joven, al percatarse de su presencia, se marchó a toda prisa con el vehículo, iniciándose una persecución por las calles de la capital balear. El procesado llegó a alcanzar los 150 km/h, poniendo en grave peligro a los peatones y a varios autobuses de la EMT con los que casi colisionó. Finalmente se estrelló contra un escaparate de una tienda de fotografía des Coll d´en Rabassa. Pero no acabaría ahí el asunto. Intentó huir al acceder a un edificio y saltar por la azotea de terraza en terraza. Para acabar se resistió a los agentes al ser detenido. La conformidad alcanza contempla nueve meses y un día de prisión por el quebrantamiento, 60 días de trabajos comunitarios por conducir sin carnet, 1 años y tres meses de cárcel por la conducción temeraria y una multa 360 euros por la resistencia grave a agente de la autoridad. Asimismo no podrá sacarse el carnet, si que esa es su intención, durante los próximos cinco años. La jueza dictó sentencia en el mismo acto.