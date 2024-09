Un amigo de Erika Röhrig, la mujer suiza asesinada a golpes por su exyerno en una casa de la Colònia de Sant Jordi, explicó que la víctima tenía miedo de Vítor Aníbal desde hacía tiempo. «Siempre decía que él era muy agresivo, sobre todo cuando había bebido. De hecho iba borracho todo el tiempo», comentó a Mallorca Magazine el hombre, que prefiere no revelar su identidad. El amigo de Erika Röhrig, que tenía 74 años, comentó que tuvo conocimiento de la muerte de la mujer a través de la periódico alemán y se puso en contacto con la redacción.

«Normalmente ella siempre me enviaba un saludo por la mañana y otro por la tarde. Pero después del saludo matutino del miércoles pasado no he vuelto a saber nada de ella», señaló el hombre. El crimen ocurrió el pasado 25 de septiembre sobre las siete y media de la tarde en una vivienda situada en la urbanización de Ses Colònies. El hombre, que convivía en el domicilio con su expareja y la madre de esta, se dirigió a la cocina y al ver que no quedaba cerveza en la nevera enfureció.

Vítor Aníbal, de 47 años y nacionalidad portuguesa, recriminó a Erika Röhrig que no hubiera bebidas alcohólicas e iniciaron una fuerte discusión. Durante la riña, el hombre empezó a golpear a su exsuegra en la cabeza y la víctima quedó inconsciente en el garaje del inmueble.

Una vecina, alarmada por los gritos de la mujer, llamó a los equipos de emergencias. Una patrulla de la Policía Local de Ses Salines acudió a la casa y encontró a la víctima con graves heridas en la cabeza y no pudieron hacer nada por salvarle la vida. La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación y detuvo al hombre. El sábado pasado, la jueza de Instrucción número 3 de Manacor ordenó su ingreso en prisión tras tomarle declaración. Vítor Aníbal no reconoció el crimen en ningún momento.