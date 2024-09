«De repente me vi saltando por los aires y a mi hija atrapada debajo de una rueda»

Un hombre fue juzgado este martes en Vía Alemania acusado de atropellar a un hombre y su hija de poco más de un año en la entrada de un garaje privado en sa Coma, en Sant Llorenç des Cardessar, mientras conducía borracho la madrugada del 13 de septiembre de 2021. La Fiscalía pide para el varón, español de 43 años, seis meses de cárcel y la pérdida del carnet de conducir durante cuatro.

El perjudicado explicó a la magistrada cómo vivió el suceso, ocurrido en la calle Gessamins. «Estaba paseando con mi suegra y la niña y de repente me vi saltando por los aires y a la niña con la pierna atrapada debajo de la rueda del coche», relató. La menor, que tenía 16 meses en aquel momento, sufrió lesiones graves en una rodilla. A día de hoy, tres años después, sigue con problemas. «Los traumatólogos nos han dicho que hasta que no tenga ocho años no podrá recuperarse del todo», apuntó.

El acusado, que sólo respondió las preguntas de su abogado, Miguel Ángel Ordinas, defendió ante la jueza que no vio a los perjudicados porque le tapaba una furgoneta. «Al acercarme a la entrada del aparcamiento abrí la puerta con el mando y al girar, y a una velocidad de 2 o 3 kilómetros, les di un toque. No los vi». Asimismo señaló que los perjudicados «cruzaron sin mirar» con la luz en ámbar del semáforo del garaje.

Los agentes de la Policía Local de Sant Llorenç des Cardessar, que acudieron al lugar poco después del accidente, confirmaron que realizaron las pruebas de alcoholemia al procesado al verle los ojos y cómo esquivaba la conversación con ellos. El hombre dio 0,82 mg/l y 0,75 mg/l, el triple de lo máximo permitido. La Fiscalía, además de los seis meses de cárcel y los cuatro años sin carnet, solicita que el acusado abone más de 8.600 euros a familia de la menor por las lesiones y secuelas. El padre ya fue indemnizado en su día por el seguro. El juicio quedó visto para sentencia.