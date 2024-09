«No puedo admitir que entren en mi propiedad y encima a empujones, me hicieron caer, tengo heridas»; así es como responde a las acusaciones el propietario de la finca que linda con un tramo del Camí de Ses Covetes y que, el pasado sábado 14 de septiembre, protagonizó un tenso encontronazo con dos senderistas que le han denunciado por agresión e injurias.

El afectado explica que «estaba arreglando el gallinero cuando el teléfono me envió una señal porque alguien había traspasado los límites de mi propiedad. Fui para allá y me empezaron a empujar para pasar, para seguir su camino; yo tengo derecho a una cosa que se llama arresto ciudadano y puedo retener a alguien que haya entrado en mi propiedad hasta que llegue la policía», argumenta el hombre.

El propietario explica que en el tramo hay numerosas señalizaciones que marcan que el paso está prohibido.

En términos legales, existe esa posibilidad, se le llama 'delito flagrante' porque para que se produzca, el ciudadano debe haber sido testigo de la comisión de un delito, pillando 'in fraganti' y sin que haya dudas de la culpabilidad del mismo. Una circunstancia que se cumple aunque no del todo, ya que no existe una confirmación definitiva completa para determinar la titularidad del controvertido tramo; de ahí la polémica suscitada.

Eso sí, el propietario de la finca alega tener documentos que muestran dos puntos importantes: la no existencia de servidumbre de paso sobre la finca y un certificado expedido por el Ajuntament de Llucmajor que determina un tramo en el que confluye lo que sí podría ser un camino público y la parcela privada del hombre.

Según el testimonio del propietario de la finca «la denuncia de los excursionistas es falsa, no hubo ninguna amenaza de muerte. Les voy a denunciar por allanamiento, agresión, calumnias y denuncia falsa». Cuenta que al estar realizando reparaciones, fue hacia al lugar donde vio a los excursionistas «con clavos y con el martillo, era lo que tenía para defenderme», alega. Les acusa de haber roto un candado y muestra un trozo de la grabación de las cámaras de seguridad, aunque en él no se advierte ningún uso de violencia. En el vídeo puede verse a los excursionistas rodear la barrera saltando la verja metálica a las 09:13 y volver a hacerlo una hora después; pocos minutos antes de que se produjera el altercado y la llamada al 112.

«Estaban dentro de mi propiedad. Llegó un momento en el que no pude retenerles más, rompieron un candado, fui yo quien les hizo llamar a la Guardia Civil pero luego pensé que no podía permitirme luchar contra ellos dos, estaban en muy buena forma física y yo tengo 56 años. ¿Qué tenía que hacer? ¿Defiendo mi propiedad y soy yo quien acaba en la cárcel?», dice el propietario enfadado.

En el vídeo aportado por los excursionistas ocurría lo siguiente:

Según el propietario, lo hizo todo en legítima defensa: «ellos me vieron y pretendían pasar a empujones, me caí, tenía raspones en la rodilla, también me hice daño en la tibia. Le di el cabezazo en defensa a los empujones que me dieron y porque me estaba grabando dentro de mi propiedad, que habían allanado», argumenta. Explica también que la tensión se alargó varios minutos y que «me provocaron. Estaba harto de lo que estaba pasando».

El hombre asegura que se raspó las piernas durante un forcejeo, que le empujaron y que sufrió una caída

El propietario afirma que la Guardia Civil tardó cuarenta minutos en llegar y que, al no haber podido identificar a los dos senderistas, «ya sabían que no se podía hacer mucho». De hecho, este jueves la Benemérita le ha llamado a declarar por la presunta agresión y la posterior publicación de sus fotografías acusándoles de ser carteristas pero ha decidido no declarar «porque la letrada no estaba presente físicamente y no me querían dejar hablar con ella en privado. Además me han presionado y coaccionado para que firmara cualquier burrada». Respecto a las publicaciones en redes afirma que «no se sido yo, cualquier simpatizante con mi causa podría haber conseguido las fotos y hacerlo». Asimismo, a través de las redes sociales, en los mismos grupos en los que apareció la fotografía de los senderistas, han aparecido publicaciones en su contra.

El origen de los altercados

El propietario, que recolecta diversas denuncias tanto siendo el emisor como el receptor, ha protagonizado ya diversos encontronazos; todos ellos por «proteger mi propiedad». Explica compungido que «han entrado a matar un perro, han roto la valla varias veces y han provocado la fuga de los caballos, han atravesado la finca en coche, han agredido a mi mujer; diez años que estoy sufriendo cada día, cada día».

Culpa a la unidad Seprona de la Guardia Civil de «invitar a pasar a un individuo a la finca, le dijeron que saltara la valla y luego le dejaron irse sin identificar; por eso todo el mundo empezó a pasar impunemente, porque creen que se puede. Fue el principio del fin. Presenciaron una agresión y no hicieron nada». Por otra parte, en un informe de la Benemérita que responde a esa acusación consta que la agresión a la mujer del propietario no aparece en imágenes pero sí aparece una agresión por parte de ellos (del matrimonio) al senderista; un conflicto que continúa pendiente de solucionar. Se archivó en su momento pero el propietario pretende abrirlo de nuevo y realizar diferentes denuncias al respecto.

«He intentado convivir. En un momento coloqué una cadena para impedir el paso de vehículos y dejé un paso de 1,80 para los caminantes pero recibí amenazas de muerte, insultos y hasta rompían la cadena. ¿Quién paga la hipoteca ellos o yo? Yo sólo quiero vivir en el bosque con mis animales y estar en paz», zanja.