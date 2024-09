«Yo le soy sincero y serio y el patrón nos llamó y nos dijo que mandaría a darle plomo a usted y a su hijo si no paga». Un joven ha sido condenado en Palma a un año de prisión por extorsionar a un hombre por una supuesta deuda de su hijo de 1.700 euros. El procesado, que se encuentra preso por otros asuntos en la cárcel de Alicante, aceptó la pena impuesta tras el acuerdo alcanzado por su abogado con el representante de la Fiscalía antes de iniciarse el juicio.

Los hechos se remontan a marzo de 2022. El acusado, puesto de común acuerdo con una persona que no pudo ser identificada, contactó con la víctima a través de llamadas y mensajes de WhatsApp de forma insistente para exigirle el pago de una deuda que pesaba sobre su hijo y que ascendía a 1.700 euros. Le instaron a que hiciera frente a dicha cantidad o si no «pagarían las consecuencias».

En dichas comunicaciones en forma de mensajes, entre otras cosas, el procesado le decía al perjudicado: «Usted tranquilo, que cobraremos el doble y su hijo va a sufrir. Usted no sabe quiénes somos, cuando menos te lo esperes y aunque no salga entraremos a sacarlo» y «si te niegas a pagarle, no hay problema, cuando manden coger a su hijo le costará 20.000 euros o una muerte lenta, no intente jugar con nosotros o ir a la policía, será lo peor». Ante esta situación, atemorizado, efectuó cuatro ingresos por un importe total de 1.200 euros entre el 29 de marzo y 4 de abril a una cuenta corriente de una tercera persona no localizada.

El acusado deberá abonar 2.200 euros a la víctima en concepto de responsabilidad civil. La pena de prisión quedó suspendida con la obligación no volver a delinquir en tres años, realizar 40 días de trabajos comunitarios y pagar la cantidad económica en menos de doce meses.