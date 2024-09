Las carreteras isleñas han supuesto, durante la tarde de este lunes, un punto negro para los motoristas que las recorren habitualmente; ya que, en menos de una hora, se han producido dos accidentes en las islas de Mallorca e Ibiza con idénticos resultados, ambos conductores en estado grave tras la colisión.

El primero de ellos se ha registrado sobre las 17:00 horas, según ha informado el SAMU 061, en la carretera que une Andratx y Es Capdellà, la Ma-1031. En este caso, el motorista ha caído de forma casual, sin la intervención de otros conductores. Se ha dado la alerta pertinente a los equipos de Emergencias y han acudido al lugar dos ambulancias del 061, una de ellas de soporte vital avanzado.

El equipo médico ha atendido al paciente, afectado por una grave fractura de tobillo, diversas heridas en las extremidades inferiores y daños en el cráneo. Bombers de Mallorca también ha acudido al lugar del accidente para ofrecer apoyo. El motorista ha sido trasladado hasta Son Espases, donde se encuentra ingresado en estado grave.

Colisión frontal en Ibiza entre un coche y una moto

Casi a la misma hora, según ha informado también el 061, otro motorista resultaba herido grave tras un accidente en la carretera de Cala Llonga. En este caso, se ha producido una fuerte colisión frontal entre el motorista, de 25 años de edad, y un coche. Una UVI móvil ha atendido 'in situ' al joven y debido a su gravedad ha sido trasladado al Hospital de Can Misses, aunque no se descarta que pueda ser derivado a Son Espases.