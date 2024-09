Una menor está a punto de atropellar a un anciano con su patinete, se da a la fuga e intenta pegar a los policías

Tener prisa nunca ha sido una excusa válida para saltarse las normas de circulación, poner en riesgo la vida de las personas, darse a la fuga o intentar agredir a la policía. Una joven, de 17 años y nacionalidad española, estuvo a punto de atropellar a un anciano que cruzaba de forma correcta por un paso de peatones en la barriada palmesana de Son Dameto por el simple hecho de que la conductora decía que, «tengo prisa y no estoy para perder el tiempo».

Agentes de la Policía Local de Palma han detenido a una menor acusada de intentar arrollar a un hombre de avanzada edad, negarse a identificarse, darse a la fuga, insultar y amenazar a los agentes e incluso lanzarles patadas y puñetazos. Es decir, toda una joya de adolescente. El pasado miércoles, un agente fue testigo de una peligrosa infracción de tráfico. En torno a las 11:25 horas, la conductora de un patinete eléctrico que circulaba a gran velocidad, ignoró la presencia de un viandante que cruzaba en ese momento el paso de peatones en la calle Son Dameto, poniendo su vida en riesgo. Así como pudo, el octogenario consiguió esquivar al vehículo y todo quedó en un gran susto.

En ese momento, la policía inició una persecución y en la avenida de Sant Ferran consiguió interceptarla. La joven, con todo el descaro del mundo, negó cualquier infracción y le dijo al policía que «tenía prisa y no lo he visto». De hecho se negó en reiteradas ocasiones a identificarse, mostrando una actitud desafiante y rehusando colaborar. Ante esta actitud, se requirió la presencia de un vehículo policial de traslado para llevarla hasta el cuartel para proceder a su identificación. A partir de ese momento, la menor comenzó a lanzar patadas y puñetazos mientras no paraba de amenazar de muerte a los funcionarios policiales.

Acto seguido, se procedió a la retirada del patinete eléctrico al depósito de Son Toëlls y, una vez finalizadas las diligencias, se trasladó a la arrestada a la Policía Nacional a la vez que se informó de todo lo sucedido a la Fiscalía de Menores.