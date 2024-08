El capitán del 'Bayesian': «Salvé a quien pude, no huí»

Aunque el capitán del 'Bayesian', James Cutfield, residente en Mallorca e investigado por el trágico hundimiento, no ha hablado por el momento de forma directa con la prensa, su entorno ha transmitido recientemente a la prensa italiana un mensaje que el capitán no para de repetir: «Salvé a quien pude, no huí».

Según el Corriere della Sera, fuentes cercanas a Cutfield lo describen como un hombre abatido, profundamente afectado por la tragedia y por las acusaciones que enfrenta tras el hundimiento del 'Bayesian' en las aguas cercanas a Palermo. El capitán repite constantemente que no abandonó a nadie y que hizo todo lo posible por salvar tanto a su tripulación como a los pasajeros a bordo. También asegura que llegó un momento en que el agua había invadido todo el barco, haciendo imposible el acceso al interior de la embarcación que se hundía rápidamente. Noticias relacionadas La Fiscalía incluye a un tercer sospechoso en la investigación del hundimiento del 'Bayesian' Más noticias relacionadas Cabe recordar que ya son tres los investigados por el naufragio del velero después de que ayer la Fiscalía añadiera como sospechoso al oficial de máquinas, Tim Parker Eaton, y a un marinero de la tripulación, Matthew Griffith. Los tres están imputados por homicidio culposo múltiple y naufragio culposo. Cutfield, máximo responsable del yate, fue el primero en ser añadido en las investigaciones por esta tragedia, en la que la Justicia cree que se produjeron varios errores humanos aunque no descarta otras hipótesis. Aseguran que hay más preguntas que respuestas sobre el caso. Este martes Cutfield compareció por primera vez ante los fiscales para un interrogatorio y se acogió a su derecho a no responder.