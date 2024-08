Los turistas que propinaron una brutal paliza a un taxista de 70 años en un agroturismo de Petra son policías en Alemania. Así lo ha confirmado la Policía de la comisaria de Hessen, donde residen los acusados.

La policía de Essen confirmó también al semanario alemán Mallorca Magazin que agentes de dicha ciudad están involucrados en un incidente ocurrido en Mallorca, en el que un taxista de 71 años fue brutalmente agredido. «Sí, podemos confirmarlo. Colegas nuestros están implicados en los hechos ocurridos en la isla», declaró una portavoz de la Jefatura Superior de Policía.

Sin embargo, la portavoz señaló que, debido a la falta de información proporcionada por la policía española, no se puede precisar si los agentes están involucrados como sospechosos o testigos. A pesar de ello, confirmó que los policías implicados informaron a sus superiores en Essen tras los incidentes y ya han regresado a Alemania.

Los hechos

Según ha explicado Óscar Pérez en televisión, hijo de la víctima, los agresores habrían abandonado la isla el pasado miércoles después de que el juez de guardia les dejara en libertad, decisión a la que todavía no dan crédito: «Renunciaron a su derecho a declarar y quedaron en libertad sin fianza ni otras condiciones. Nuestro abogado me explicó que no había riesgo de fuga porque eran policías», explicó el hijo.

La víctima continúa hospitalizada con múltiples contusiones y varias costillas rotas y ha sido intervenida quirúrgicamente por una fractura en el brazo que sufrió al intentar repeler la agresión.