Los alemanes que golpearon a un taxista en Petra han provocado severas lesiones a la víctima, que fue trasladada hasta el hospital de Son Llátzer, con un pronóstico de un brazo herido, un coágulo de sangre en la cabeza, varias costillas rotas y, al parecer, incluso corre peligro de perder un ojo. El hombre los llevó hasta el agroturismo Son Burgues y allí empezó la discusión con los alemanes.

Sus heridas son el resultado de un brutal ataque después de que les recogiera en la parada del bar San Siro, en s’Arenal. Al parecer después de una noche de fiesta en Playa de Palma, éstos querían descansar en una finca rural. Los hechos tuvieron lugar este martes sobre las seis de la mañana.

La pérdida de un móvil como detonante

Cuando llegaron allí, los alemanes, que al parecer estaban bajo los efectos del alcohol, comenzaron a discutir con el conductor por la pérdida de un teléfono móvil. Según el hijo de la víctima, el mayor hizo que el grupo buscara el teléfono en el coche, sin éxito. Como resultado, la situación empeoró y los alemanes comenzaron a atacar al conductor.

👊 4 turistes alemanys apallissen un taxista de 71 anys a Petra. 🚕 L'home està ingressat a l'hospital amb ferides greus. pic.twitter.com/h38ww08xen — RTVEBalears (@RTVEBalears) August 21, 2024

«Empezaron a golpear a mi padre y no pararon», ha señalado su hijo a TVE. También ha señalado que los agresores intentaron destruir el teléfono del taxista para que no pudiera recibir ayuda. Pese a la paliza, el hombre logró llamar a la policía, que inicialmente arrestó a un atacante y luego también a los demás. Éstos intentaron pagar a los guardias civiles y al taxista para que no denunciara la brutal agresión. «Ahora están de vuelta en Alemania, no recibirán ningún castigo y volverán a Mallorca el año que viene y harán lo mismo otra vez», ha explicado el hijo de la víctima. El juez de Guardia ha decretado libertad para los tres turistas alemanes detenidos por la paliza.