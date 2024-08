La Policía Local de Llucmajor ha detenido a última hora de la mañana de este martes a una vecina de s'Arenal por el incendio de la vivienda okupada en Llucmajor. Este suceso ha generado gran indignación entre los residentes de este núcleo turístico de la localidad. Isabel García, vecina de la calle Torrent, ha asegurado que «esto se veía venir desde hace tiempo».

Al parecer, la vivienda pertenecería a la pareja de la fémina, un hombre de origen argentino que se habría encerrado en el interior del inmueble, negándole el acceso a ésta. Motivo que habría desencadenado esta historia. Según han indicado varios vecinos a este medio, el varón sufre de síndrome de diógenes y tenía una gran cantidad de basura acumulada en los patios interior y exterior, que han terminado reduciéndose a cenizas.

«No se puede permitir esta cantidad de trastos acumulados como la de este hombre», ha comentado Isabel, quien también ha advertido de que «No solo es un problema para él, también lo es para los vecinos que viven al lado».

Por su parte, García ha argumentado que «el Ajuntament ya tiene constancia de la situación desde hace ya varios meses. No se pueden pasar estas cosas por alto». La vecina, tras ver la gran columna de humo que han generado las llamas, no ha dudado ni un segundo de su origen «la he visto desde mi terraza y enseguida he sabido que venía de esa casa».

Por último, Isabel ha mostrado su preocupación ante la situación: «no entiendo que con una cosa como esta, que se ha denunciado en redes sociales, nadie haya hecho nada».