Absuelto el joven acusado de hacer grafitis en el Baluard del Príncep

Un juzgado de lo Penal de Palma ha absuelto al joven acusado de realizar dos grafitis en el Baluard del Príncep y la muralla renacentista de Palma, que están catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC) y gozan de la máxima protección arquitectónica. El Consell de Mallorca y Cort pedían para el acusado, que fue defendido por la abogada Martina Bauzà, 3.240 euros de multa y los 1.382 que costó eliminar las pintadas. La Fiscalía no acusaba al enjuiciado.

Durante la vista, celebrada días atrás en Vía Alemania, el procesado, un argentino de 24 años, negó cualquier participación en los hechos que se le imputaban. Sí admitió que en su perfil de Instagram tenía fotos de grafitis porque le llama mucho la atención «el arte urbano y sacar fotos de lo que le gusta en la calle» y que realizaba trabajos de pintura por «encargo». La sentencia, a la que ha tenido acceso Ultima Hora, señala que si bien la Policía sospecha del procesado «se carece de pruebas directas sobre la autoría, ya sea a través de testigos o grabaciones, que ubiquen al acusado junto a las murallas que sufrieron los daños», señala la magistrada.

Los hechos se remontan a junio de 2022. La Policía Local de Palma dio a conocer la denuncia a un grafitero por realizar dos pintadas con los grafemas 'ERS' en el Baluard del Príncep y la muralla renacentista de Palma, ambos elementos con la máxima protección arquitectónica y catalogados como Bienes Interés Cultural. Los trabajos de limpieza para eliminar las pintadas ascendieron a 1.382,11 euros.

La investigación se inició en marzo de 2018 con la comparativa de unas pintadas aparecidas en el Port de Pollença, con otras hechas en el Baluard del Príncep y la muralla renacentista de Palma. Gracias a una actuación policial de febrero de 2022 donde se identificó a unos presuntos grafiteros, el Grupo de Investigación y Seguimiento de Denuncias (GISD) consiguió relacionar a uno de los jóvenes con la posible autoría de las pintadas citadas anteriormente. No obstante, la Fiscalía no encontró ninguna prueba contra el acusado. El fallo no es firme y puede ser recurrido ante la Audiencia Provincial de Palma.