Más de un centenar de personas se han sumado este domingo a un minuto de silencio en recuerdo al hombre que falleció tras sufrir una agresión a la salida de uno de los conciertos de Karol G, celebrado en el estadio Santiago Bernabéu, en un acto celebrado en las inmediaciones del lugar donde ocurrieron los hechos. Unas 150 personas, según han informado fuentes policiales, han asistido a esta concentración silenciosa convocada por la Asociación Iniciativa Vecinal en Defensa del Medio Ambiente y contra el Túnel en el Paseo de la Habana-Padre Damián y la Asociación de Perjudicados por el Bernabéu que ha tenido lugar a las 11 horas en las inmediaciones del lugar de los hechos. Portando un ramo de flores, responsables de las asociaciones convocantes, junto con vecinos de la zona, han condenado la agresión que acabó con la vida de Juan F. G. y han mostrado su apoyo a la familia del fallecido.

Tras el minuto de silencio, los congregados han dedicado unas oraciones al fallecido y han realizado una ofrenda floral en su recuerdo. En declaraciones previas a la concentración, la secretaria de la Asociación Iniciativa Vecinal en Defensa del Medio Ambiente y contra el túnel en el Paseo de la Habana-Padre Damián, Inmaculada Ramos, ha tachado lo ocurrido como el efecto «más inmediato y directo» del «descontrol» de los macroconciertos celebrados en el Bernabéu. «Que haya una reyerta de este tipo y que se permita que una persona llegue a otra y le propine dos puñetazos y la tumbe... Es impensable», ha criticado. Por su parte, los presidentes de las organizaciones convocantes, Sacramento Durán y Enrique Martínez, han recalcado que la razón de la convocatoria es «rendir un homenaje sentido» a un vecino y han destacado el «dolor y repulsa» de todo el barrio. Asimismo, han insistido en que se trata de un «día de duelo».

«Vamos a seguir luchando por este nueva situación que se ha producido en el barrio, pero hoy queremos que la prensa entienda que es un día de duelo, que no queremos hacer más declaraciones. Queremos que hoy respetéis nuestro silencio. No queremos parecer como personas carroñeras y aprovechadas», ha argumentado Durán al hilo. Entre los vecinos asistentes a la concentración ha habido mayoritariamente quejas dirigidas al Consistorio. «No entiendo cómo el Ayuntamiento no se da cuenta y previene estas cosas», ha comentado una vecina de Rafael Salgado. Han alegado que la situación del barrio es «complicada» y han criticado el consumo de sustancias, como el alcohol. «Es un desfase. Ruido, suciedad, gente tirada en el suelo, bebiendo como locos, defecando...», han explicado. Otra vecina ha lamentado que la ciudad parezca «sitiada» durante los días de concierto y ha hecho hincapié en la «degradación» de la zona. «Hay que cortar de raíz», ha aseverado.

En la tarde del pasado miércoles un hombre, de 42 años, fallecía tras golpearse contra el suelo la noche anterior tras ser agredido por otro hombre por un malentendido ocurrido después del concierto de Karol G. Los hechos ocurrieron minutos antes de la 1 de la madrugada de este martes en la confluencia de las calles Padre Damián con Alberto Alcocer. Tras el concierto de la artista colombiana, un hombre se encontraba realizando una videollamada con su novia cuando cuatro chicas que se encontraban detrás comenzaron a increparle porque pensaban que les estaban grabando sin su consentimiento. Ante la bronca, un joven de 33 años se acercó a apoyar a las jóvenes y, sin mediar palabra, propinó por detrás un puñetazo al hombre que grababa con el móvil, que cayó al suelo con la mala suerte de golpearse fuertemente en la cabeza contra el cemento.

Tras lo ocurrido, hasta el lugar acudieron sanitarios del Samur-Protección Civil, que comprobaron que la víctima sufría un traumatismo craneoencefálico severo con otorragia izquierda. Fue intubado y trasladado hemodinámicamente estable con preaviso al hospital de la Paz, donde ingresó en estado muy grave. Sobre las 15.30 horas de este miércoles fallecía en la Unidad de Cuidados Intensivos. Agentes de la Policía Municipal de Madrid detuvieron al agresor, que se enfrenta ahora a un delito de homicidio imprudente. El Grupo VI de Homicidios de la Policía Nacional de Madrid se encarga de la investigación. La novia del fallecido ya ha declarado. También tendrán que comparecer las chicas participantes en la discusión y otros testigos, han apuntado a Europa Press allegado del fallecido.