Juan no tuvo tiempo de explicarse cuando el joven que le increpaba le lanzó un fatal golpe que acabó con su vida. Tenía 42 años, vivía en Madrid pero era de Vigo, y acababa de salir del Santiago Bernabeú para disfrutar del último de los tres conciertos ofrecidos en la capital de España por Karol G. Eran cerca de la 1 de la madrugada y la víctima realizaba una última videollamada a su pareja ya fuera del estadio para contarle y mostrarle el ambiente tras el concierto de la colombiana. Y ahí empezó todo, y ahí acabó todo.

Mientras conversaba con su chica, un grupo de jóvenes comenzó a increparle. No querían que les grabara, le gritaban y él trataba de explicarles que no lo estaba haciendo, que estaba hablando con su novia en directo por vídeo. En ese momento se encontraban en la confluencia de las calles Padre Damián con Alberto Alcocer, y Juan se acercó a ellas para mostrarles el móvil como prueba de que no les estaba filmando a ellas. Su novia, en la distancia, era testigo de todo, de cómo él también se disculpaba por el malentendido.

El novio de una de las cuatro chicas, un joven de 33 años de Mallorca, se acerca a ellos y le insulta. Juan le explica pero el chico, muy molesto, le pregunta una y otra vez, por qué graba a su novia; una pregunta a la que le sigue un puñetazo, un golpe brutal que deja a Juan en el suelo, inconsciente, con un traumatismo craneoencefáclito severo que le lleva a ingresar a La Paz intubado y en estado muy grave. Horas después falleció.

El agresor fue detenido y se le acusa de un homicidio imprudente. La familia de la víctima sostiene que no hubo pelea, ni forcejeo, fue un golpe «super violento, brutal y totalmente gratuito»; así se deprende de la declaración de la novia del fallecido, que fue testigo de lo ocurrido a través de la llamada.