Una mujer acepta siete años y medio de cárcel por intentar matar a puñaladas a su marido en Can Picafort.

¿Reconoce usted que utilizó un cuchillo de 15 centímetros y se lo clavó al señor en el hemitórax derecho?- ha preguntado la fiscal.

-Sí.

Una mujer ha aceptado siete años y medio de cárcel por intentar matar a puñaladas a su marido en una casa de Can Picafort. La acusada, que se ha declarado culpable este jueves en la Audiencia de Palma de un delito de intento de asesinato, deberá indemnizar a la víctima con 22.500 euros por las lesiones y secuelas.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 20 de julio de 2023. La mujer, de nacionalidad alemana, se encontraba en el domicilio con su pareja sentimental, que estaba tumbado en el sofá cama viendo la televisión con las luces de la habitación apagadas. La agresora, de forma sorpresiva, se acercó por detrás del hombre y le asestó dos puñaladas con un cuchillo de 15 centímetros de hoja en el tórax y en el abdomen.

El perjudicado sufrió graves lesiones en el diafragma y en el hígado que le provocaron un hemotórax derecho y una importante hemorragia. El hombre, que tuvo que ser operado de urgencia, estuvo ingresado dos semanas en el hospital y permaneció 97 días de convalecencia.

La víctima ha declarado en el juicio celebrado en la Sección Primera que su mujer le vino por detrás, esuchó un grito de coger impulso y le miró a los ojos "con una mirada terrorífica". "Le dije: '¿Qué has hecho, qué has hecho?'. Y ella se quedó parada como una estatua". No hubo ninguna discusión antes. "Yo estaba relajado", ha señalado el hombre ante el tribunal. "Ella se quedó ahí parada, como poseída, y yo tuve que ir al bar a pedir ayuda", ha añadido. La acusada, que limpió el cuchillo con un vestido, envió un mensaje a un hombre en el que informaba que creía que había matado a su marido.

-¿En qué estado se encontraron a la mujer?- ha preguntado la representante del Ministerio Público a dos guardias civiles que acudieron a la vivienda en la que se produjo el apuñalamiento.

-Estaba en el sofá, desnuda, y le hicimos la prueba de alcohol. Arrojó un resultado de 0,95 mg/l... estaba ida.

La Fiscalía reclamaba al inicio del proceso una condena de 12 años de prisión para la agresora. La abogada defensora de la mujer ha llegado a un acuerdo con el letrado de la acusación particular y la representante del Ministerio Público y han rebajado la pena a siete años y medio de cárcel.

La procesada en el turno de la última palabra en el juicio ha pedido perdón a la víctima, que se ha quedado en la Sala tras su declaración. "Doy gracias a Dios que no pasó nada más grave y... lo siento, lo siento".