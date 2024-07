Un perro muerde a una turista en el Port d'Alcúdia y los dueños del animal se dan a la fuga

Una pareja de turistas británicos se encontraban tomando un refresco en la terraza del Red Rum Bristish Pub, local ubicado en la calle Camp de Mar, del Port d'Alcúdia,cuando se le acercó un perro de la raza border collie. La británica se interesó por el animal y éste, de forma sorpresiva, le lanzó un mordisco a la altura de la barbilla. Como consecuencia del mordisco, la mujer sufrió dos heridas inciso sangrantes provocadas por los colmillos del can. Acto seguido, comenzó a sangrar de forma abundante, pidiendo ayuda la mujer tras el ataque.

La dueña del perro, que iba acompañada de dos niños de corta edad, en lugar de preocuparse por el estado de salud de la mujer, cogió al perro, los niños y se dio a la fuga. Todo apunta a que dicha persona no debía tener la documentación y vacunas del perro en regla y que por ese motivo decidió abandonar de forma apresurada el local.

Rápidamente, agentes de la Policía Local de Alcúdia se personaron en el local y atendieron a la víctima. La turista, que se encuentra de vacaciones en la Isla hasta el día 20 de julio, tuvo que ser trasladada hasta un centro médico de la localidad. Una vez allí, los facultativos le pusieron varios puntos de sutura. Tras presentar la correspondiente denuncia, aportar el parte médico y la toma de declaraciones de los testigos, Policía Local y Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación.

Por el momento no ha sido localizada la dueña del animal, pero se sospecha que se trata de una vecina de la zona y las indagaciones policiales van por buen camino. La mujer se enfrenta a un delito de lesiones por imprudencia y también deberá hacer frente de las correspondientes faltas administrativas si se demuestra que no tiene en regla la cartilla de vacunas y documentación del can.