Paso adelante para celebrar un juicio contra el exmonitor de la Fundación Nazaret que habría abusado del activista Toni Estela en 1983, hace 41 años, cuando este era un niño. El abogado Francisco Ochoa, la portavoz de la asociación ARDIP, Marga Mogica, y el propio Estela han anunciado este mediodía en rueda de prensa el Juzgado de Instrucción número 5 de Palma transforma el caso en un un procedimiento ordinario. Este avance procesal evitar el archivo de la causa.

Esta circunstancia supone un avance para conseguir que se celebre un juicio en el que el afectado consiga la restitución del honor, aunque la defensa puede recurrir y evitar que la vista se lleve finalmente a cabo. El caso se encuentre prescrito según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia.

Una vez leída la novedad procesal por parte del abogado, Estela se ha levantado de la silla, ha levantado los puños con los brazos haciendo ángulo de 90º y visiblemente emocionado ha afirmado que «es una gran victoria. Gracias a los que me habéis apoyado. He luchado y he demostrado con creces para que otros niños y niñas tengan un ejemplo. Este avance me ha costado 40 años de castigo y condena, maltrato físico, psicológico y moral. Ha sido un asesinato en vida».

Estela ha vuelto a insistir en que los delitos de abusos sexuales contra menores no prescriban y ha pedido al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) la creación de una oficina para víctimas de los crímenes de esta naturaleza ocurridos en centros de protección, así como que se evalúe su credibilidad y promueva una reparación.

Antoni Estela, camiseta verde y pañuelo palestino al cuello, lleva una década luchando por la reparación de los crímenes de abusos sexuales llevados a cabo por trabajadores de centros de menores. Ha participado en numerosas movilizaciones y encabezado muchos de ellas para denunciar este tipo de delitos.