Buena noticia para los pasajeros del Tenacia. Tras varios días de incertidumbre, la empresa GNV ha dado luz verde para desembarcar los vehículos a bordo de una motonave para que así los usuarios puedan recogerlos en tierra y retomar destinos sin problemas. Esta recogida se ha podido realizar tras varios días de tensión por parte de los pasajeros, los cuales no han recibido información sobre el estado de sus coches, motos y camiones por parte de la empresa.

Así lo declaró hace unos días Rafa a Última Hora, uno de los pasajeros afectados por el accidente del Tenacia, el cual fue causado por un incendio en la sala de máquinas lo cual provocó que el ferry tuviera que ser remolcado al puerto de Valencia y los usuarios, desembarcados con botes salvavidas. «No sé nada de mi camión», explicaba Rafa haciendo referencia a las bodegas, las cuales estaban, según GNV, totalmente inundadas. Creemos que en breve desde GNV nos darán más información sobre su estado y sobre nuestros coches y demás. Pero estamos en un momento de máxima incertidumbre porque no tenemos ninguna certeza de nada».

En general, la organización y las directrices de GNV han sido bastante criticados desde el principio por parte de los pasajeros. Así lo aseguró Rafa: «Su organización tras el incendio ha sido caótica. Nos llevaron en barcas hasta Valencia, llegamos sobre las 12 de la noche y hasta las 2.30 de la madrugada no nos dieron habitaciones de hotel». La atención al cliente ha sido otro de los puntos débiles de la empresa para el pasajero. «Llamabas para pedirles ayuda para encontrar alojamiento y era un desastre. O te daban largas o no decían que no podían hacer nada más. Eso no está bien».