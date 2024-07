Detenido un turista británico en Magaluf por agredir a una policía local que medió en una pelea

La Policía Local de Calvià detuvo la madrugada del martes en Magaluf a un turista británico de 18 años por agredir a una agente que medió en una pelea a las afueras de un conocido restaurante con espectáculo de la zona. El arrestado, que fue asistido por el abogado Tomeu Vidal, está acusado de atentado, leve de lesiones y leve de daños, ya que tras el ataque rompió el móvil de la funcionaria. El juez de guardia le dejó en libertad pero le retiró el pasaporte hasta que no pague el perjuicio ocasionado al teléfono.

Los hechos, tal y como señalan fuentes judiciales, tuvieron lugar minutos antes de la una de la madrugada. La Policía Local recibió el aviso de que una joven se encontraba inconsciente en el interior del restaurante debido a la ingesta de alcohol y una caída fortuita. Tras comprobar el estado de la turista los agentes avisaron a una ambulancia. Y mientras la esperaban surgió otro problema allí.

Un tumulto de personas discutían y salían a la calle. La pareja de policías locales acudieron tras ellos. El arrestado se encontraba encima de otro turista, al que agredía sin parar. Los agentes fueron a separarlos para que el asunto no fuera a mayores y en ese momento encontraron la respuesta del joven de 18 años, que se encaró con ellos y agarró por el brazo al funcionario. La otra policía intentó salir en ayuda del compañero y vio cómo el turista le pegó un fuerte empujón que la tiró al suelo. Una vez allí empezó a darle manotazos.

Finalmente, y no sin esfuerzo, pudieron ponerle los grilletes. El británico se encontraba muy alterado. La policía agredida comprobó que tenía heridas sangrantes en ambas rodillas y en un codo y acudió a la Mutua para ser evaluada de las lesiones. También vio que le se había roto su móvil tras el ataque. El arrestado, que se encuentra hospedado en un hotel de Magaluf, pasó este martes a disposición judicial y el magistrado de guardia lo dejó en libertad pero el retiró el pasaporte. No podrá salir de la Isla hasta que no pague los daños ocasionados al terminal de la perjudicada.