Como un fuerte romano. Y no precisamente el de los Cliks de Famobil. Los narcos de Son Banya han concluido la fortificación del poblado y ya desde la carretera principal los conductores se topan con una larga barricada exterior formada por toneladas de basura y de coches quemados. Un esqueleto retorcido de metro y medio de altura. Es la primera línea de defensa y luego, en el interior, se han levantado otros parapetos y muros improvisados. El objetivo es más operativo que urbanístico: dificultar la entrada de la Policía o la Guardia Civil en caso de redada.

El pasado domingo ya informamos de que los clanes gitanos que controlan el 'supermercado' de la droga tenían el fortín muy avanzado y que en breve iban a concluir todos los movimientos de tierra que han realizado, de forma ilegal. Por supuesto.

Ahora, un vídeo grabado por un conductor que circula cerca del aeropuerto de Son Sant Joan muestra como todo el recinto es ya una fortaleza. La avenida principal es el único acceso directo al interior del poblado, pero los traficantes pueden mover hasta el cruce de caminos a un vehículo pesado a modo de cerrojo, con lo cual el gueto quedaría bloqueado.

La Policía Local y el Ajuntament ya han avanzado que no tienen previsto quedarse de brazos cruzados ante el enésimo desafío de los narcos, y una de las opciones que se valoran es cerrar todos los accesos exteriores de Son Banya, con lo cual no podrían entrar clientes a comprar cocaína o pastillas.

Sin embargo, un operativo de estas características conlleva un desgaste considerable. Se necesitan muchas patrullas disponibles, de día y de noche, y los vendedores del poblado son conscientes de las carencias policiales. El duelo, de cualquier forma, está servido. ¿Recogerá la policía el guante?