Un ladrón, a agentes de la Policía Local de Santa Margalida: «Españoles de mierda, cuando salga de la cárcel os voy a matar»

La Policía Local de Santa Margalida ha detenido la mañana de este lunes a dos marrquíes, de 30 y 32 años, tras ser sorprendidos robando en un supermercado de Can Picafort. En el momento de ser arrestados ambos se han encargado con los agentes y uno de ellos ha proferido insultos y amenazas muy graves a los funcionarios. «Sois unos mierdas, no valéis para nada. Me la vais a chupar, españoles de mierda. Hijos de puta, cuando salga de la cárcel os voy a matar». Se les imputa también, además de hurto, resistencia grave y atentado a la autoridad.

Según apuntan fuentes próximas al caso los hechos se remontan a las 10.30 horas. El 112 ha recibido el aviso de que había dos individuos muy agresivos robando en el interior de un conocido supermercado. Un minutos después se ha personado en el lugar una patrulla de la policía. Al llegar han visto como los sospechosos intentaban abandonar el establecimiento y los trabajadores detrás impidiéndoles la huida. Cuando los funcionarios han identificado a los individuos, estos han empezado a encararse con ellos e incluso uno de los agentes ha sido empujado por uno de los ladrones. En un momento dado ha empezado a insultarlos gravemente. El otro delincuente también ha atacado verbalmente a la autoridad. «Pégame si tienes hueves, que cuando salga te voy a matar». Poco más tarde ha llegado la Guardia Civil. La encargada del supermercado, ubicado en la carretera de Artà, ha explicado a los agente que ha visto cómo los dos individuos se escondían objetos dentro de los pantalones y al recriminarles la acción se pusieron agresivos y fueron a por ella. La mujer tuvo que salir corriendo y pedir ayuda a sus compañeros para no ser atacada por los magrebíes.