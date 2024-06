Juicio a un hombre que perdió a su perra enferma durante seis meses en Marratxí

Un hombre será juzgado por perder a su perra enferma durante seis meses en Marratxí. La Fiscalía reclama una condena de medio año de cárcel para el acusado por un supuesto delito de maltrato animal y que indemnice a Natura Parc por los gastos derivados del cuidado y la manutención del can.



El Ministerio Público también solicita que se le inhabilite para cualquier profesión u oficio relacionado con la tenencia o comercio de animales por tiempo de tres años. Ayer se celebró una vista previa del juicio en una sala de juzgado de lo Penal 3 de Vía Alemania, pero no hubo acuerdo entre el abogado de la defensa y la fiscal y se señaló para el próximo mes de septiembre.



Los hechos por los que será juzgado se remontan al año 2022. El acusado, de 53 años y nacionalidad española, era el propietario de una perra llamada ˋMilkaˋ, de raza mestiza y de color blanco y negro. El animal, que tenía unos cuatro años y llevaba chip, carecía de los cuidados básicos, según la versión de la Fiscalía. La perra se perdió durante seis meses sin que el acusado la buscara o denunciara su desaparición.



Una vecina de Marratxí la encontró sobre las 11.00 horas del 15 de julio y se personó en dependencias de la Policía Local e hizo entrega del can con evidentes signos de falta de cuidados. 'Milka' tenía las costillas y la pelvis visible, sin grasa palpable, estaba raquítica. Presentaba heridas en las orejas, las uñas extremadamente largas y numerosos parásitos distribuidos por todo el cuerpo.



La veterinaria que exploró a la perra comprobó que sufría leishmaniosis muy avanzada que requirió de tratamiento médico y que puso en peligro su vida. 'Milka' fue incautada y trasladada a Natura Parc, donde continúa en la actualidad.