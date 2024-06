Detenida una mujer por agredir a una doctora en un centro médico de Palma

La Policía Nacional ha detenido a una mujer, española de 51 años, por agredir a una doctora en su consulta en un centro médico de Palma. La sospechosa enfureció al ver que no atendían a su madre antes de la hora fijada en su cita. La arrestada está acusada de un delito de atentado.

Los hechos, según fuentes judiciales, tuvieron lugar minutos antes de las 10.00 horas de este pasado jueves. La mujer se encontraba en el PAC junto a su madre y su hermana. Según explicó la víctima a los agentes, empezaron a exigirle que atendieran a la mujer mayor. La sanitaria les dijo que tenían cita a las 10.10 horas y que había gente por delante de ellas. Esto no les sentó nada bien y empezaron a insultar a la doctora, que les instó a parar o si no no iban a ser examinadas.

La tensión fue en aumento hasta que la detenida ingresó en la consulta y le dio un fuerte empujón a la facultativa. Los fuertes gritos alertaron al vigilante de seguridad del centro médico, que acudió a socorrer a la médico. Las tres mujeres fueron expulsadas de allí. Estando en la puerta, la sospechosa, que portaba una muleta, empezó a gritar «te tenía que haber partido las piernas». Cuando llegó la patrulla al lugar, y tras entrevistarse con la perjudicada y los testigos, arrestaron a la mujer como presunta autora de un delito de atentado.

Este viernes la mujer, asistida por el abogado Tomeu Salas, fue puesta a disposición judicial en Vía Alemania. La magistrada decretó su puesta en libertad.