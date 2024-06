Una mujer ha sido condenada por golpear a su marido con una correa y clavarle las llaves en el pecho en una casa de Son Caliu (Calvià). La titular del juzgado de lo Penal número 2 de Palma le ha impuesto una pena de medio año de cárcel a la acusada por un delito de malos tratos en el ámbito familiar y que indemnice a la víctima con 240 euros por las lesiones causadas.

Los hechos ocurrieron la noche del 7 de septiembre de 2022. La pareja, que está en trámites de divorcio, discutió en el dormitorio de un domicilio de la calle Gran Via Puig del Teide por la guardia y custodia del hijo que tienen en común, que estaba acostado en la cama. La mujer, durante la riña, golpeó al hombre con la correa de un llavero «a modo de látigo» en la zona lumbar derecha y después usando las llaves «a modo de punzón» se las clavó en el pecho. El perjudicado sufrió un hematoma en el lumbar derecho de 12x4 cm y otro hematoma de 5x2 en el tórax izquierdo que tardaron seis días en curar.

La mujer declaró en el juicio que no agredió a su marido con una correa de un llavero ni con las llaves y que desconoce cómo se causó las lesiones. El hombre, que aportó un parte de lesiones, ratificó que su pareja le golpeó tras discutir por la guardia y custodia del menor. La jueza ha otorgado más credibilidad a la versión del denunciante. «La declaración es congruente y su versión es compatible con el parte de lesiones». La defensa de la acusada impugnó la pericial del médico forense, pero la magistrada sostiene que no se ha practicado prueba para acreditar que no se hubieran producido o que se podrían haber ocasionado por otras causas.

«Si estás tumbado en la cama y de improviso te dan un golpe con la correa de un llavero, depende de la fuerza con la que te lo den y de la piel de cada uno, pueden causarte un hematoma de gran tamaño, máxime si después te dan más golpes en la misma zona», indica la jueza en la sentencia. «Si te clavan una llave en la zona pectoral también te pueden causar un hematoma de 5x2 cm, sin que por último la acusada haya dado una versión de cómo se pudo causar las lesiones su marido», concluye.