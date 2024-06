Un hombre ha declarado este jueves en el juicio que su mujer le agredió en un domicilio de Palma tras discutir por la custodia de su hijo. «Me dio latigazos con la correa del llavero y después me clavó las llaves», ha explicado el denunciante. Los hechos que se han enjuiciado en una sala del juzgado de lo Penal número 2 se remontan a la noche del 7 de septiembre del año 2022. El perjudicado ha comentado que la convivencia se había deteriorado. «Estábamos en trámites de divorcio y empezó la guerra».

-¿Había tenido algún comportamiento similar con esa explosividad o agresividad?- ha preguntado el fiscal.

Anteriormente también sufrió brotes psicóticos y yo cogía a mi hijo, me encerraba en el baño y llamaba a emergencias.

La acusada, de origen brasileño, ha comentado que discutió con el padre de su hijo por la guardia y custodia y que se quería ir del piso de la calle Puig del Teide que compartía con el denunciante. «Él se pensaba que me iba a llevar a mi hijo a Brasil».

-Él manifiesta que usted le golpeó con una correa y con un manojo de llaves- ha apuntado el representante del Ministerio Público.

-No es cierto, no sé cómo se produjeron esas lesiones. Yo no he agredido a mi marido. No tengo ninguna correa ni un cinturón. Nunca he llevado cinturón...

-¿Por qué razón le denunció?

-Porque piensa que soy mala madre. En 2020 estuve viviendo en Suiza sin trabajar, sin amigos y llena de estrés. Acabé ingresada 20 días en una clínica, estaba frágil. Pienso que me denunció por todo, no quería estar conmigo.

La Fiscalía reclama una condena de once meses de prisión para la mujer por un delito de lesiones en el ámbito familiar y que indemnice al denunciante con 300 euros por las heridas ocasionadas. El hombre sufrió varios hematomas a consecuencia de los golpes. El abogado de la acusación particular solicita dos años y medio de prisión y la defensa la absolución.