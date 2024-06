Cae una organización en Mallorca que blanqueaba dinero del narcotráfico sueco

La Policía Nacional ha desarticulado una organización en Mallorca que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico sueco desde el año 2022. Los agentes detuvieron este viernes a tres hombres, dos suecos y un alemán, que invertían en la Isla en el sector inmobiliario, comercios y restauración. Los responsables de la investigación han embargado un edificio del centro histórico de Palma que está valorado en más de un millón de euros y también han bloqueado numerosas cuentas bancarias.



La investigación, según ha informado este sábado la Jefatura Superior de la Policía en una nota, es fruto de una intensa colaboración entre la Polisen sueca y la Policía Nacional, bajo la supervisión del Fiscal de Cooperación Internacional de Balears. El titular del juzgado de Instrucción número 7 de Palma ha asumido la causa.



Los investigadores escandinavos informaron en verano de 2022 de la presencia en Mallorca del líder de un grupo dedicado al tráfico de drogas en Estocolmo y su lugarteniente. Los policías sospechaban que no solo habían venido a disfrutar de la Isla, sino también a crear un entramado para invertir en negocios aparentemente legales las ingentes cantidades de dinero que estaban generando mediante la venta de estupefacientes en la capital sueca.



Los agentes del Grupo de Blanqueo comprobaron que el jefe de la organización no aparecía en ningún registro. El hombre no tenía ni una cuenta bancaria a su nombre y disfrutaba de un elevado tren de vida. Se hospedaba en viviendas de lujo en Mallorca y se desplazaba a diario en un vehículo de alta gama a un restaurante en Palma.



El negocio, sobre el papel, no tenía ninguna relación con él, pero sin embargo supervisaba su funcionamiento y despachaba allí sus asuntos con una serie de personas de distintas nacionalidades y sectores de actividad. Los investigadores averiguaron que se había creado un entramado de empresas en el que las personas que se citaban con el principal sospechoso figuraban como dueñas o administradoras.



El dinero utilizado para constituir estas sociedades tenía un oscuro origen en movimientos bancarios procedentes, fundamentalmente, de Suecia, pero también de entidades de otros países como Bulgaria o Lituania. La organización creó un entramado de supuestas inversiones por personas que, en realidad, no tenían participaciones en las empresas y préstamos que después no se devolvían.



El buque insignia del holding empresarial era una inmobiliaria que adquirió en verano de 2022 una casa en ruinas. La agencia invirtió importantes cantidades de dinero en su reforma hasta que la convirtió en una casa de lujo que en la actualidad está embargada. Los agentes han encontrado una serie de evidencias de que iba a ser la primera de una serie de inversiones en inmuebles.



De forma paralela se llevó a cabo una inversión inicial en un comercio y se había creado un conjunto de mercantiles que regentaba dos restaurantes y que había comenzado a reformar un tercer local para expandir el negocio. Los delincuentes ya proyectaban la adquisición de food trucks. Los investigadores han encontrado evidencias de que los ahora arrestados planeaban adquirir una embarcación para su explotación turística y que también buscaban nuevas inversiones inmobiliarias.



El líder de la organización y su lugarteniente fueron detenidos en un operativo conjunto con la Policía sueca en Mallorca y extraditados el verano pasado a su país, donde actualmente cumplen largas condenas por narcotráfico. La complejidad de las investigaciones en torno al entramado empresarial creado para introducir el dinero que generaban en Mallorca ha demorado las detenciones de las personas dedicadas a su lavado.



Los locales de la organización ya están cerrados y la inminente venta de su activo más valioso, el edificio embargado valorado en más de un millón de euros, ha sido frustrada. La operación policial todavía no está cerrada.