«Iba por la calle Balanguera y cuando giré por Emili Darder me detuve en un paso de cebra porque cruzaban unas personas. Vi a un joven que circulaba en patinete en dirección prohibida y me dijo que le quería atropellar. Yo le dije que iba en sentido contrario y, de repente, me soltó un puñetazo en el pómulo izquierdo y se fue corrriendo. Me quedé traspuesto».

Un hombre, de 66 años y nacionalidad española, ha relatado este jueves en el juicio en Palma que fue agredido por un joven cuando le recriminó que circulaba en dirección contraria sobre las 10.50 del pasado 9 de marzo. «Un testigo me dijo que se había introducido en un portal y cuando vino la Policía Local fue hacia allí y el chico reconoció los hechos ante los agentes», ha añadido. El acusado, Junior G. H., de 20 años y nacionalidad dominicana, no se ha presentado en la vista oral celebrada en una sala del juzgado de Instrucción número 7 de Palma a pesar de estar debidamente citado. El fiscal ha solicitado para el joven una multa de 200 euros y que indemnice al perjudicado con 250 euros por las lesiones ocasionadas. El juicio ha quedado visto para sentencia.