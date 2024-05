Un enfermero acusado de obligar a una paciente a hacerle una felación se enfrenta a un juicio en el que la Fiscalía le pide nueve años de prisión. En el procedimiento celebrado esta mañana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma, el procesado ha negado los hechos y ha declarado ante el Tribunal que «no entiendo porque dice que yo hice esto, será porque quiere dinero». Además, el Fiscal pide una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 20.000 euros.

Los hechos detallados en el escrito de acusación datan del 9 de diciembre 2022, en el que la víctima tenía una cita con el enjuiciado en la Sección de Atención a las drogodependencias del Área de exclusión social (UCA) en la que debía entregarle una muestra de orina. La perjudicada ante la imposibilidad de poder orinar, le dijo al enfermero que en este momento no podía. A su vez, el encargado sanitario le dijo que fuese a un bar a beber lo que quisiese y volviera después, fuera del horario de consulta. Tras haber ido a beber cerveza, la denunciante entró en su consulta, donde fue encerrada por el encausado para posteriormente bajarse los pantalones y acercarse a ella para introducirle el pene en la boca con un preservativo.

En un primer escenario, tras negarse, la víctima consiguió zafarse del agresor, pero inmediatamente volvió a realizar la misma acción hasta eyacular en el interior del preservativo.

El acusado, ante las preguntas de la Fiscalía y de la acusación particular, negó en varias ocasiones los hechos. «No hice tal cosa, no entiendo porque estamos hablando de esto cuando no es cierto. Le dí dinero para que se fuese a tomar algo para que pudiese orinar, pero nada más», ha explicado.

Según la abogada de la acusación particular, el enfermero declaró en primera instancia que no estaba trabajando ese día, pero constató que estaba en la consulta durante esa jornada laboral. «La paciente me pidió dinero para comer porque no tenía para comer», ha comentado el enjuiciado.

Por su parte, la víctima ha declarado entre llantos que le cogió del pelo y la forzó. «Me agarró, me resistí pero no paró y eyaculó en mi boca». A su vez, tras el suceso relatado, sufrió diversas consecuencias psicológicas durante más de un año. «Tenía un problema de adicción y no podía acudir a terapia porque tenía miedo de salir de casa y tampoco podía mantener relaciones sexuales con mi pareja porque me venía a la cabeza la escena», ha afirmado en un momento de tensión.