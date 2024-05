Un año de cárcel por robar dos ampollas de morfina en un centro de salud de Palma

Un juzgado de lo Penal de Palma ha condenado a un año de prisión a una mujer por robar dos ampollas de morfina en un centro de salud de la capital balear en septiembre de 2022. La procesada, que sufre una enfermedad crónica, reconoció los hechos ante la magistrada y aceptó la pena impuesta, a la que se llegó tras un acuerdo de conformidad entre las partes.

El abogado de la procesada, Carlos Patón, solicitó la suspensión de la pena de cárcel y tanto la acusación particular, ejercida por el Ib-Salut, como la Fiscalía no se opusieron a ello. Para esquivar la prisión no podrá volver a delinquir en los tres próximos años, deberá pagar la responsabilidad civil, que asciende a 0,53 euros, y cambiarse de PAC antes de tres meses.

Los hechos ocurrieron sobre las 11.30 horas del 29 de septiembre de 2022. La acusada, española de 58 años, se encontraba en un box en el centro de salud de Son Rullán a la espera de ser atendida. En un momento dado se dirigió al contiguo y tras violentar el precinto de un carro donde se encuentra la medicación de urgencias, se apoderó de dos ampollas de morfina y una de dolentina. Al ser sorprendida, devolvió esta última pero se escondió las dos primeras en el bolsillo.

Las dos ampollas sustraídas estaban valoradas en 53 céntimos, cantidad que tendrá que ser abonada por la procesada. Dada la conformidad entre las partes, la magistrada dictó sentencia en el mismo acto.