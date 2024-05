Dos condenados por robar 4.852 euros a un joven tras desbloquear su móvil con el reconocimiento facial

-Como grites o intentes algo raro te metemos una paliza.

Dos jóvenes han sido condenados en Palma por robar 4.852 euros a otros tras desbloquear su móvil con el reconocimiento facial. Los acusados, que han aceptado dos años de cárcel cada uno, realizaron bizums y transferencias a sus respectivas cuentas bancarias y después dieron una paliza a la víctima. El martes pasado, en el juicio, se comprometieron a indemnizar al perjudicado con 5.182 euros por el dinero sustraído y las lesiones ocasionadas.

Los hechos enjuiciados tuvieron lugar sobre las 7.00 horas del pasado 4 de febrero. Los dos delincuentes abordaron al joven que se encontraba solo en el exterior de la discoteca Es Gremi y le pidieron que les hiciera un bizum para coger un taxi.

El chico se negó y los asaltantes le arrebataron por la fuerza su móvil y abrieron la aplicación de su banco con el reconocimiento facial de la víctima mientras le decían: «Como grites o intentes algo raro te metemos una paliza».

A continuación le obligaron a ir a un callejón oscuro y los procesados aprovecharon para hacer bizums y transferencias a sus cuentas bancarias por valor de 4.582 euros. Cuando finalizaron las operaciones propinaron varios puñetazos al joven, que cayó derribado.

Una vez en el suelo le dieron patadas hasta que lo dejaron semiinconsciente y registraron su cartera, pero no había dinero. Los agresores se llevaron su tarjeta SIM para que no llamara a la policía. «Si no quieres que pase nada no vayas a la policía por el bien de tu familia», le dijeron.

Encarcelados

La Policía Nacional abrió una investigación tras tomar declaración a la víctima, que acudió a denunciar con la cara todavía ensangrentada. Los agentes detuvieron enseguida a los dos sospechosos, que han permanecido presos hasta el día del juicio.

Los dos jóvenes, que consignaron 4.187 euros para el perjudicado antes de la vista, han sido puestos en libertad y no cumplirán la pena de cárcel con la condición de que abonen el resto de la responsabilidad civil y de que no cometan ningún delito en los próximos dos años.