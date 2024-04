La fiscal concluye que Miquel Roldán «no aceptaba un no» de su exalumno

«¿Qué pasa, que la conducta de Roldán está justificada porque necesitaba saber por qué su exalumno había decidido acabar con la amistad? Esto no es que se haya hecho bola. Es que el señor Roldán no aceptaba un no y con su conducta ha alterado gravemente el desarrollo de la vida cotidiana del joven».

La fiscal mantuvo este martes en el juicio la petición de un año de cárcel para el profesor y cantante Miquel Roldán por acosar a un exalumno y también solicitó la inhabilitación para trabajar con menores durante el tiempo de la condena. La Abogacía de la Comunidad Autónoma reclamó un año y medio de prisión y la inhabilitación durante ese periodo.

Miquel Roldán, que solo respondió a su abogado, negó haber acosado a su exalumno en 2020 y trató de justificar los motivos por los que quería contactar con el joven. «No tenía que ver con un enamoramiento ni nada de eso. Era el hecho de que un amigo, de un día para otro, te haga el vacío». El cantante y profesor contó que estaba «rayado» por el rechazo. «Necesitaba entender qué era lo que había ocurrido para poder pasar página».

La madre del entonces menor contó que su hijo decidió poner fin a la relación de amistad y que el acusado no lo aceptaba. «Yo no sabía cómo pararlo», añadió la mujer, que recordó el videoclip que publicó el cantante en la Nochebuena de 2022 antes de desaparecer de forma voluntaria.

«La canción se titulaba Aún me acuerdo de ti. La escucho y aún se me ponen los pelos de punta. Salen las imágenes de mi hijo, el cantante deja una carta de despedida a sus padres y se suicida. Esto me hizo pensar que mentalmente no es una persona sana y que está totalmente desequilibrada».

La mujer, que se quedó a ver el juicio contra Miquel Roldán, se abanicaba con la letra de la canción impresa en unos folios:

Tal vez te olvides de mí.

Pero si voy a morir, no me iré sin decir que sigo pensando en ti.

Y me voy a arrepentir de lo que voy a decir.

Pero si voy a morir, dejaré de sufrir. Es mi final feliz.