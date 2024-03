Una sobrecarga en el enchufe del salón provocó el inicio del incendio en una vivienda de La Vila Joiosa (Alicante), en el que han fallecido tres personas, una abuela, su hijo y el nieto de cinco años, según ha confirmado el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón. El incendio se inició sobre las 2.30 horas de este lunes, en una vivienda localizada en la undécima planta del edificio ubicado en la Avenida dels Mariners número 1 de La Cala de la Vila Joiosa, que tiene 24 plantas, en concreto en la torre 3.

Mazón ha explicado que la investigación de la Guardia Civil ha dilucidado que el origen del fuego ha sido una sobrecarga en el enchufe del salón de la vivienda afectada, aunque no ha precisado qué ha causado la sobrecarga. «Todavía no tenemos datos sobre eso y no es bueno especular, es lo menos aconsejable en este momento. Con la rapidez con la que va la Guardia Civil, no creo que tardemos mucho en saber estos detalles, pero yo por prudencia y por responsabilidad no debo adelantar ninguna especulación, creo que es lo más aconsejable, al menos por ahora», ha expresado.

El jefe del Consell ha lamentado «profundamente» la pérdida de las tres vidas y ha avanzado que la Generalitat valenciana se sumará a los tres días de luto institucional decretados por La Vila, al tiempo que se ha puesto tanto a disposición del consistorio como de la Diputación, rechazando «debates competencial o burocrático» y abogando por la «unidad de acción, de coordinación y ventanilla única».

Mazón ha puesto en valor la rapidez del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, que desplazó efectivos del parque de Benidorm y de Sant Vicent del Raspeig al suceso, y la coordinación con otros cuerpos de emergencias como la Policía Local de la Vila, de Finestrat y de Benidorm, así como Guardia Civil, Protección Civil y equipo sanitario. Además, ha explicado que el aviso ha llegado tras numerosas llamadas de vecinos, después de que la alarma antiincendios funcionara.

«De nuevo, esa gran contradicción de decir que, afortunadamente, tenemos un Consorcio Provincial de Bomberos que funciona, unos servicios públicos que funcionan, todos de las distintas administraciones, pero que nos vuelve a azotar el fuego una vez más. Uno no sabe qué valoración hacer, porque, más allá de cumplir nuestra obligación de la manera más rápida posible y de sentirnos tan orgullosos y tan tranquilos con estos efectivos, pues las sensaciones son muy difícilmente explicables en este momento», ha lamentado Mazón.

Por su parte, el alcalde de La Vila Joiosa, Marcos Zaragoza, ha lamentado la «desgracia» del suceso en el que han muerto tres personas de la misma familia, uno de ellos un niño de cinco años que ha sido localizado abrazado a su perro, también fallecido. Además, ha expresado que con este siniestro le ha «venido a la cabeza» el incendio de Campanar, en València, donde fallecieron diez personas.

Por otro lado, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha lamentado la «noche muy triste», en el que la «rapidísima intervención de los cuerpos de extinción» ha permitido acabar con el incendio, «pero que lamentablemente a la hora de la intervención se habían producido esas tres muertes». «Ahí está la fatalidad, la pérdida de tres vidas humanas, eso es irreparable, y por lo tanto consternados», ha expresado.

Pérez ha explicado que el incendio se ha producido «a una hora muy compleja», en un edificio residencial, con alquileres de larga duración, de ámbito turístico, y ha hecho hincapié en la labor de los bomberos «en lo que era reparable» y ha insistido en lamentar «la desgracia de esas tres personas fallecidas». Además, ha indicado que la atención a 15 personas tras el suceso ha sido «fundamentalmente por cuestiones de ansiedad de nervios y seguramente también algunas mentes llevaban al incendio de hace unos días en València, y alguna afección por inhalación de humo, pero de forma leve».

Preguntado por si Alicante está preparada para estos sucesos, el presidente provincial ha defendido que están «preparadísimos», pero ha precisado que hay ocasiones en las que «ocurre una conjunción de circunstancias» y ha citado el incendio de Campanar. «Los accidentes existen. Ojalá pudiéramos borrarlos de la realidad y del diccionario, pero a veces hay circunstancias que no acompañan. Al final son tres personas fallecidas y el dolor es el mismo con una persona que con cualquier otro número. Pero la prueba es que estamos preparados», ha recalcado. Asimismo, ha puesto en valor que los servicios de extinción del Consorcio «están muy bien dotados, tanto en recursos humanos como en materiales».