Aina, una de las desalojadas de El Terreno: «No podemos estar con mis tres hijas mucho tiempo en un centro de acogida»

El edificio en el que vive Aina con su marido y sus tres hijas, de 5 años, 3 y 8 meses, está justo detrás de la vivienda de El Terreno que se vio afectada por un derrumbe la tarde de este lunes. Los técnicos del Ajuntament de Palma desalojaron a todos los vecinos y a ella y a su familia los trasladaron a un centro de acogida del Camí Vell de Bunyola, en Palma. «No podemos estar mucho tiempo con mis tres hijas pequeñas en un centro de acogida. La mayor está traumatizada por lo que hemos visto en estas horas», apunta en declaraciones a este diario.

Aina rememora cómo les desalojaron. «El derrumbe fue a eso de las 15.00 horas y a las 21.00 nos notificaron que nos teníamos que ir. Casi no nos dejaron coger nada. No entendemos cómo a otros vecinos sin hijos los llevaron a un hotel y a los que tenemos hijos nos traen a este centro con gente de todo tipo. No es lugar para menores esto», señala.

Esta mañana, antes de ir a llevar al colegio a las dos hijas mayores, han ido a recoger la merienda que les iban a dar. Y no era lo que esperaban. «Nos han dado un trozo de pan duro. Les he dicho que ya iba yo a comprar las cosas», recuerda indignada. El enfado crece cuando recuerda la conversación que ha tenido hace unas horas con una funcionaria de Cort. «Nos han dicho que nos podrán ayudar unos días y luego nos tenemos que buscar las castañas. Textual. Buscarnos las castañas», explica.

La perjudicada, que espera una pronta solución a su problema, ya ha avisado al centro. «Les he dicho que me voy a mi casa. Aquí no puedo estar mucho más tiempo con mis tres hijas pequeñas», insiste.