Brutal agresión en la calle Cotlliure de Palma. Dos hombres se enzarzan en una pelea en la que uno de ellos acaba inconsciente tirado en el suelo. Un vecino logró grabar la escena donde puede verse con total claridad la agresión. De hecho, en las imágenes a las que ha tenido acceso Ultima Hora se aprecia a un hombre y una mujer tratando de mediar en el conflicto y detener la pelea sin éxito. En todo momento, el violento agresor no cesa de decir: «Te has metido en mi vida».

Los vecinos de la calle Cotlliure, en la barriada de Camp Redó, se levantan un día más y salen a la calle para encontrarse con un panorama dantesco: orines, decenas de botellas rotas e indigentes durmiendo de forma improvisada en los bancos o en colchones que amontonan después bajo los soportales. Los residentes llevan años denunciando la degradación de esta zona, que incluye el parque de Can Simonet, en el que juegan a diario multitud de niños, y aseguran que «ya no pueden más».

Los vecinos aseguran que los indigentes que han 'tomado' Cotlliure provienen del centro Ca l'Ardiaca, no encuentran cama allí o los han echado por consumir, y no les queda otra que venir a pasar la noche en la zona infantil de Cotlliure o en el parque de Can Simonet. La Policía Nacional ya dispone de las imágenes y se hace cargo de la investigación de lo sucedido.